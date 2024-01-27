因應極端高溫 洛縣擬立法讓租客有權裝空調

洛杉磯縣委會研議是否立法強制房東，應該允許房客自費增設空調設備。示意圖，與當事人無關。（本報資料照片）

洛杉磯縣在2010年至2019年死於過熱併發症者共有599人，但隨著氣候變遷，至2025年時每年恐將有4300人死於熱病。因此，洛杉磯縣政委員會2024年1月23日通過決議，要求縣府在120天內提供足夠資料與完整報告，以供縣委會決定是否立法要求，房東 應該整備好出租屋，以供租客 未來自費安裝空調設備。

KTLA電視台報導，發起提案的縣委蘇麗絲（Hilda Solis）與霍華特（Lindsey Horvath）指出，洛縣 最大的威脅之一就是極端高溫，屋主未提供空調設備的出租屋內，租客應有權自行加裝空調設備，且房東不得因此趕人或報復，「本提案的最大任務就是，許可租戶得以在負責與安全的前提下，自費安裝空調設備」。

縣政委員巴格（Kathryn Barger）是唯一的反對者，因為她認為屋主的負擔已經夠重了，如果再對空調加以規範，對於只有一兩間出租房的小房東非常不利，不但無法負擔出租成本，還可能被迫賣房給大企業。

當然，房東也是反對者之一。加州公寓協會（California Apartment Association）在給洛縣縣委的信函中強調，此一提案將對房東帶來不必要的開支，也會對租客的權益造成影響，因為改裝過程中，租客勢必得搬出去。