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南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

南加女吸大麻狂刺108刀殺死男友 獲緩刑揭原因

記者邵敏/洛杉磯報導
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（取自范杜拉縣地方檢察官辦公室）
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（取自范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加范杜拉縣（Ventura County）一名32歲的女子，幾年前因吸食大麻引起精神病發作，連刺男友108刀並致對方死亡。法官23日（周二）判處這名女子兩年緩刑，無需入獄，此判決結果引來爭議，被害人家屬更是感到憤怒。

根據范杜拉縣高等法院記錄，千橡市（Thousand Oaks）居民Bryn Spejcher，因殺害26歲的會計師Chad O'Melia，上個月被判過失殺人罪。案發在2018年5月27日，案發前兩人剛約會幾周，嫌犯Spejcher前往男友O'Melia的公寓一起吸食大麻，當晚Spejcher因吸食大麻出現不良反應，誘發精神障礙。

警方表示，Spejcher精神崩潰期間，多次刺傷O'Melia，她用三把不同的刀，連刺對方108下，並最終殺死男友。案發時，Spejcher也曾多次用刀刺自己。案發第二天，警方到達公寓時發現O'Melia倒在血泊中，兇手Spejcher手裡還握刀，且歇斯底里地尖叫；當警察試圖解除她的武器時，Spejcher將刀插進自己的脖子。警方多次使用泰瑟槍和警棍，最後解除她的武器，從她手中奪走一把長鋸齒麵包刀。

自2018年兇殺案發生以來，Spejcher一直處於保釋中。死者的兄弟Shane O'Melia指出，「五年半以來，兇手一直和家人住在一起，而我們卻和一盒骨灰一起生活。」

Spejcher面臨最高四年監禁，並可能加重刑期，但法官裁定沒有必要讓這名女子入獄。對於法官的判決，律師Alison Triessl認為，法官考慮兇手先前沒有犯罪記錄，而且她在殺人時患有嚴重精神病，不知道自己在做什麼，因此作出現在的判決。

死者O'Melia的家人對法官的輕判表示憤怒，並認為此案的判決，將帶來廣泛影響。受害者父親Sean O'Melia表示，此案在加州開創一個非常可怕的先例，那就是吸食大麻後可以殺人，給加州所有吸食大麻的人，一張殺人許可證。Triessl表示，不確定此案是否會開創先例，但他認為，此案的判決結果，肯定會成為律師今後辯護類似案件，提出緩刑要求時引用的案例。

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