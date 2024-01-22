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蒙市慘案周年 政要「希望與療癒」圓桌會議談限槍

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
加州檢察長邦塔（左起）、聯邦華裔眾議員趙美心、美國華裔貿易代表戴琪、加州副州長康伊蓮。（記者朱敏梓／攝影）
加州檢察長邦塔（左起）、聯邦華裔眾議員趙美心、美國華裔貿易代表戴琪、加州副州長康伊蓮。（記者朱敏梓／攝影）

蒙特利公園市槍擊案一周年，21日下午在蒙市市立圖書館，20多位來自聯邦、州和地方的政府官員以及華人社區代表們齊聚「希望與療癒」圓桌會議，回顧槍擊案發生後的這一年，並探討未來如何預防類似事件重演，包括心理健康和槍枝限制舉措等。

蒙市市長Jose Sanchez主持本次圓桌會議。（記者朱敏梓／攝影）
蒙市市長Jose Sanchez主持本次圓桌會議。（記者朱敏梓／攝影）

圓桌會議由蒙市市長Jose Sanchez和副市長黃泰平（Thomas Wong）共同主持，會議重要議題之一，是反對槍枝暴力，所有官員都一致提出限槍的重要性，表達反對槍枝暴力的決心。聯邦眾議員趙美心表示，「紅旗法」對預防槍枝暴力十分重要，但在華人社區，很少有移民了解紅旗法，因此需要更多的外展宣傳該法案。並通過國會提出法案，來阻止這種濫射行為。「我們需要禁止大容量彈匣、攻擊性武器，從而減少槍枝暴力和死亡」。

聯邦眾議員趙美心發言。（記者朱敏梓／攝影）
聯邦眾議員趙美心發言。（記者朱敏梓／攝影）

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）表示，將通過手中擁有的最前沿工具，反對槍枝暴力。其中最重要的一項，是在州長紐森領導下，發動美國憲法第28修正案的立法工作。美國憲法第28修正案，主要針對提高槍械購買年齡至21歲，與全面實施對槍械購買者的背景調查。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)稱，作為加州的首席執法官，他將致力於保護社區安全。此外他創建全國第一個槍枝暴力防制部門，將與多個單位合作處理日益嚴重的槍枝暴力事件。

洛縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）說，在社區民眾的支持下，洛縣已經通過16項限制槍枝暴力的動議。 

在洛縣，「幽靈槍」無處不在，被用於許多犯罪活動。洛縣警長盧納（Robert Luna）表示，槍擊案幾乎每天都在發生，就在他來參加活動的路上，就收到關於東洛杉磯發生兩起槍擊案的通知。當局需要有所行動，防止槍枝暴力一再上演。

官員們提出，需要為亞裔社區提供多語言資源，保障亞裔社區的權利。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，需要確保亞裔社區能夠獲得各種語言的資源，包括政府提供的心理健康服務，這也是在聯邦機構工作的亞裔們奮鬥的目標。

官員們感謝第一時間出現在現場的急救、警消人員以及過去一年中，所有為社區恢復和療癒的貢獻。槍擊案發生後的一年中，心理健康成為整個社區的關注點，在華埠服務中心的支持下，蒙市成立「復原中心」，為居民們提供心理諮詢和療癒，洛縣也建立多語言的服務團隊，為亞裔社區提供各種心理健康資源。心理專員們去到蘭利老人中心，嘗試和社區民眾交談，確保他們能夠舒服的進行談話。未來將繼續這麼做，並將範圍擴大至小型企業，為他們提供多語言服務。

加州眾議員方樹強、華埠服務中心執行長伍競群、亞美公義促進中心南加州（AJSOCAL） 首席執行長Connie Chung Joe以及蒙市市議員、周邊城市市議員也都參加本次會議。

超過20名各級政府官員參與圓桌會議。（記者朱敏梓／攝影）
超過20名各級政府官員參與圓桌會議。（記者朱敏梓／攝影）

加州 亞裔 洛縣

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