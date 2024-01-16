進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值
隨著亞裔人口增加，亞洲零食在美國需求也日益擴大。亞裔食品業者拓展華洋市場「兩條腿」走路；在華人市場，以年輕人取向為驅動，更注重產品包裝顏值，而在主流市場，亞洲食品打入好市多（Costco）門檻高，除配合平台更重視品牌歷史，多推經典老字號外，還要重視營銷。
台灣中祥食品發言人鮑秉忠表示，中祥品牌來自台灣，主打各種口味的蘇打餅乾，進入美國市場15年，但主流市場一直不得其門而入，今年的目標是能通過和第三方市場營銷公司合作，幫助其產品進入美國的主流市場。進入美國主流市場前，需要有各種準備，中祥食品已籌畫三年。例如要了解當地口味，像華人多數喜歡青蔥口味，但是在美國主流市場，會選擇香菇和紫菜這類在其當地超市比較容易買到的食材口味。
鮑秉忠說，台灣食品銷售美國各地，也包括好市多這類主流超市，但是下架率很高，因為全世界的食品廠都在以進入美國主流市場為目標，競爭激烈超出想像。工藝要好、還要有人氣，疫情這幾年，台灣製造、台灣精選受到矚目，這是台灣食品的好機會。目前好市多台灣食品在增加，好市多很注重產品上架後的銷售數據，銷量不好就會被淘汰。很多食品廠以為產品進入好市多就萬事大吉，但進入好市多只是開始，不是結束。上架後如何通過店內、店外的市場營銷，讓產品在這個兵家必爭之地活下來才是關鍵。在好市多能存活下來的商品，基本都很擅於市場營銷，這也是亞洲食品需要打開的新思路，找到好的市場平台幫其推廣。
致力亞洲食品在美國推廣的華源食品董事長王剛表示，多年來很多亞洲食品都以進入如好市多這類主流市場為目標，但好市多門檻高，選品偏向傳統和中規中矩，暢銷品和經典品更受歡迎。去年年初，他們將元氣森林帶入全美好市多，今年計畫將徐福記和王老吉也引入主流市場。
王剛表示，他對亞洲食品在美國市場未來看好，亞裔食品需求隨亞裔人口在美國的增長而不斷擴大。過去10年，韓國文化和食品及日本食品對美國主流市場的影響在擴大，因此從去年開始，他們加大引進韓日食品力度。他們選擇產品標準，首先是符合美國食品認證，其次是高品質東南亞食品，同時亞洲的食品進入美國市場也要相應調整，如中國傳統品牌稻香村為適應美國市場，也在縮短產品保質期，使用更新鮮的原材料。最關鍵一點，是要受年輕人青睞，比如韓國三養的火雞面和元氣森林氣泡水等。年輕人最大需求是顏值比品牌口味更重要，他們喜歡新潮的包裝，口味上偏辣和更刺激性的口感。
徐福記國際貿易副總監黃熠表示，在美國糖果市場中，軟糖是主打。年輕人對果汁軟糖和糖果Q彈的口感更為注重。中國春節是徐福記重要銷售期，對於他們來說，品質是第一位，其次是在此基礎改進包裝吸睛年輕人。今年新年糖果引入繪畫元素，花費幾百萬人民幣請設計師潘虎使用「國潮（指帶有中國特定元素並融入當下流行元素的潮流）」配色，和精緻插畫演繹傳統製糖工藝，設計新潮的國風年味產品。
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