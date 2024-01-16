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進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

記者張宏／洛杉磯報導
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

隨著亞裔人口增加，亞洲零食在美國需求也日益擴大。亞裔食品業者拓展華洋市場「兩條腿」走路；在華人市場，以年輕人取向為驅動，更注重產品包裝顏值，而在主流市場，亞洲食品打入好市多（Costco）門檻高，除配合平台更重視品牌歷史，多推經典老字號外，還要重視營銷。

台灣中祥食品的鮑秉忠希望今年可以打入好市多。（記者張宏／攝影）
台灣中祥食品的鮑秉忠希望今年可以打入好市多。（記者張宏／攝影）

台灣中祥食品發言人鮑秉忠表示，中祥品牌來自台灣，主打各種口味的蘇打餅乾，進入美國市場15年，但主流市場一直不得其門而入，今年的目標是能通過和第三方市場營銷公司合作，幫助其產品進入美國的主流市場。進入美國主流市場前，需要有各種準備，中祥食品已籌畫三年。例如要了解當地口味，像華人多數喜歡青蔥口味，但是在美國主流市場，會選擇香菇和紫菜這類在其當地超市比較容易買到的食材口味。

鮑秉忠說，台灣食品銷售美國各地，也包括好市多這類主流超市，但是下架率很高，因為全世界的食品廠都在以進入美國主流市場為目標，競爭激烈超出想像。工藝要好、還要有人氣，疫情這幾年，台灣製造、台灣精選受到矚目，這是台灣食品的好機會。目前好市多台灣食品在增加，好市多很注重產品上架後的銷售數據，銷量不好就會被淘汰。很多食品廠以為產品進入好市多就萬事大吉，但進入好市多只是開始，不是結束。上架後如何通過店內、店外的市場營銷，讓產品在這個兵家必爭之地活下來才是關鍵。在好市多能存活下來的商品，基本都很擅於市場營銷，這也是亞洲食品需要打開的新思路，找到好的市場平台幫其推廣。

致力亞洲食品在美國推廣的華源食品董事長王剛對亞洲食品在美國市場前景看好。（記者張...
致力亞洲食品在美國推廣的華源食品董事長王剛對亞洲食品在美國市場前景看好。（記者張宏／攝影）

致力亞洲食品在美國推廣的華源食品董事長王剛表示，多年來很多亞洲食品都以進入如好市多這類主流市場為目標，但好市多門檻高，選品偏向傳統和中規中矩，暢銷品和經典品更受歡迎。去年年初，他們將元氣森林帶入全美好市多，今年計畫將徐福記和王老吉也引入主流市場。

王剛表示，他對亞洲食品在美國市場未來看好，亞裔食品需求隨亞裔人口在美國的增長而不斷擴大。過去10年，韓國文化和食品及日本食品對美國主流市場的影響在擴大，因此從去年開始，他們加大引進韓日食品力度。他們選擇產品標準，首先是符合美國食品認證，其次是高品質東南亞食品，同時亞洲的食品進入美國市場也要相應調整，如中國傳統品牌稻香村為適應美國市場，也在縮短產品保質期，使用更新鮮的原材料。最關鍵一點，是要受年輕人青睞，比如韓國三養的火雞面和元氣森林氣泡水等。年輕人最大需求是顏值比品牌口味更重要，他們喜歡新潮的包裝，口味上偏辣和更刺激性的口感。

徐福記國際貿易副總監黃熠表示，在美國糖果市場中，軟糖是主打。年輕人對果汁軟糖和糖果Q彈的口感更為注重。中國春節是徐福記重要銷售期，對於他們來說，品質是第一位，其次是在此基礎改進包裝吸睛年輕人。今年新年糖果引入繪畫元素，花費幾百萬人民幣請設計師潘虎使用「國潮（指帶有中國特定元素並融入當下流行元素的潮流）」配色，和精緻插畫演繹傳統製糖工藝，設計新潮的國風年味產品。

品牌用包裝吸睛年輕人，徐福記花費幾百萬人民幣請設計師用國潮配色和精緻插畫演繹傳統...
品牌用包裝吸睛年輕人，徐福記花費幾百萬人民幣請設計師用國潮配色和精緻插畫演繹傳統製糖工藝。（取材自徐福記）

好市多 亞裔 華人

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