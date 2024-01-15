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具「簽字權」帳戶 須申報海外金融資產

記者趙健／洛杉磯市報導
會計師陳柏宇提醒，在申報海外金融資產時，切勿遺漏自己具有簽字權的帳戶。（取材自pexels.com）
會計師陳柏宇提醒，在申報海外金融資產時，切勿遺漏自己具有簽字權的帳戶。（取材自pexels.com）

美國實行全球徵稅，美國人在海外的資產和帳戶須如實申報，漏報、錯報就可能被罰甚至入獄。 會計師陳柏宇（Paul Chen）日前在北美華人會計師協會舉辦的講座上提醒華人，在申報海外金融資產時，切勿遺漏具有簽字權的帳戶。

「肥咖條款」是什麼？

「肥咖條款」或FATCA，全名為美國海外帳戶稅收合規法，它要求在美國境外持有金融資產總價值超過一定門檻的美國納稅人，須向國稅局進行申報，包括銀行存款、利息、股息、合夥企業股份、信託以及其他投資用途的金融 工具。納稅人每年須透過8938表格申報，與聯邦個人所得稅1040表格一同提交 。

「肥爸條款」是什麼？

「肥爸條款」或FBAR，全名為外國銀行帳戶報告，它要求美國人向美國財政部報告他們在海外擁有的金融帳戶信息，包括銀行帳戶、證券帳戶、退休帳戶等。 任何在美國境外持有金融帳戶總餘額超過一萬美元的美國公民、居民和實體，都須向美國財政部提交FinCEN Form 114表格進行申報。

FATCA和 FBAR申報有什麼不同？

FBAR要求美國公民、居民和實體報告他們在國外擁有的金融帳戶信息，以確保資金流動的透明度，防止逃稅和洗錢等不法活動。而FATCA是要求美國納稅人向國稅局報告其名下的金融資產信息，幫助國稅局追蹤納稅人的海外財務活動，防止逃稅行為。

在申報範圍上，需注意的是，FATCA要求報告直接擁有或在境外金融機構持有的特定金融資產。而FBAR要求報告的是自己擁有或具有簽字授權的境外金融帳戶。FBAR的主要焦點是外國金融帳戶本身，不僅僅是資產。 兩者的申報重點和要求不同，不能互相替代。

陳柏宇特別提醒，與FATCA不同的是，如果個人具有某個境外金融帳戶的簽字權，也須申報FBAR。這一點時常容易被忽視，許多公司業主和高管都可以通過行使簽字權，簽署非本人名下的海外帳戶。

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