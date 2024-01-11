雷傑納隆科學獎300名單 南加5華生上榜

雷傑納隆科學獎2023年度學者名單公布。（圖：主辦單位提供）

美國科學學會（Society for Science）10日公布享有「少年諾貝爾獎」美譽的2023雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2023，簡稱STS）300學者名單，南加州 有5位華裔 生上榜，他們克服疫情挑戰取得了出色成績。每人將獲得2000元獎學金，他們就讀的高中也對應獲贈獎助金2000元。

南加 州5位華裔學生，其中2人來自聖地牙哥縣、3人來自橙縣，全部就讀於當地公立高中，研究領域涵蓋醫學工程、人工智能、生物醫學、光學工業等，他們還有機會競爭前40名決賽資格，看好超過180萬美元的獎項。

張恩悅（Jocelyn Zhang）是德爾諾特高中（Del Norte High School）應屆畢業生，研究項目名稱「用於生物成像應用的新型多孔矽量子點光致發光恢復方法」。

范李文（Michelle Fan）是加州峽峰學校（Canyon Crest Academy）應屆畢業生，研究項目名稱「針對患者源性神經元粒線體能量功能障礙的高通量篩選流程」。

華凱林（Katherine Hua）是木橋高中（Woodbridge High School）應屆畢業生，項目名稱「針對視障人士的人工智慧輔助設備」。

Howard Ji，大學高中 （University High School ）, 項目名稱：開發新型自主爬柱機器人系統（AutoBot），用於橋樑表面裂縫的即時檢測和繪圖。Julianne Wu，大學高中（University High School），項目名稱：原代主動脈平滑肌細胞中血管張力素II路徑的性別相關訊號傳導。

科學學會將於1月24日公布從300名學者中脫穎而出40人進入決賽，參加3月6日至13日在華盛頓特區舉行的為期一周的比賽中，競爭超過180萬美元的獎項。STS是美國歷史最久和最負盛名的高中科學、技術、工程、數學（STEM） 競賽，評選出300名頂尖的高中科學家，評選依據是卓越的研究技能、對學術的奉獻、創新思維和作為科學家的承諾。