風暴本周報到 南加氣溫轉冷 海灘發布衝浪警告

兩場寒冷的冬季風暴將為南加地區帶來降雨、山地降雪和陣風。（取材自Upslash)

兩場寒冷的冬季風暴，預計將為南加 新年第一周帶來降雨、山地降雪和陣風。據國家氣象局（National Weather Service）消息，第一場風暴預計將於1月3日（周三）到來，另一場預計在周末。 連續的風暴，使南加州 海灘發布衝浪警告，當地山區發布冬季天氣警告。

洛杉磯 氣象局表示，「周三和周四早些時候，一場冷風暴將帶來小到中雨和山地降雪。氣溫每天都會下降，比正常水平低很多度。雨雪天氣會在周五短暫停頓，然後另一場雨雪天氣將在周末來臨，並帶來更低的氣溫。」

國家氣象局對洛杉磯以北的聖蓋博山脈和 14 號高速公路發布冬季風暴警示（Winter Weather Advisory），時間是3日凌晨3時至4日上午10時。包括Pyramid Lake、Acton、Warm Springs、Mill Creek、Mount Wilson、Mount Baldy、Wrightwood 和 Angeles Crest Highway等社區。

南加州也將出現陣風，預計3日下午至夜間，西北風將增強，陣風達到每小時35至50哩。經5號公路駛過洛杉磯縣北部Tejon Pass地區，可能會受雪、冰和風影響。