玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎

阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」獲得奇幻獎。（記者子為／攝影）

美國新年盛事第135屆玫瑰花車遊行於1月1日上午隆重登場，盛大的遊行隊伍由超過70個方陣組成，包括24輛花車、23支樂儀隊、18支騎術隊和四輛貴賓車。其中，最大獎Sweepstakes Trophy由聖地牙哥動物園 （San Diego Zoo）摘得，華人聚集城市阿罕布拉 市（Alhambra）打造的花車「慶祝龍年」（Celebrating the Year of the Dragon）獲得「奇幻獎」（Fantasy）。

影音：記者子為

元旦早晨7時，玫瑰花車遊行沿線已是人山人海。遊行在精采的歌唱表演中拉開序幕，美輪美奐的花車、活力四射的行進樂隊、趣味橫生的馬術等表演應接不暇。遊行開始時風和日麗，每個出場的遊行團隊都神采奕奕地與觀眾互動，觀眾席亦給予熱烈回應。

第135屆玫瑰花車遊行1月1日隆重登場，現場人山人海。（記者子為／攝影）

8時左右，阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」閃亮登場，該花車榮獲「奇幻獎」（Fantasy）。該花車的創意來自阿罕布拉學區的一名小學生，雷蒙娜小學（Ramona Elementary School）華裔學生Shannon Tan，用她豐富想像力設計出「音樂龍」（Dragon Music），並且和阿市市長及議員們一起搭乘該花車巡遊。為慶祝2024農曆龍年的到來，該花車主體是一條巨龍用爪子抓著一個地球儀象徵團結，經典的阿罕布拉市標的影子罩著一條熟睡的小龍，裝飾精美的巨龍被美麗的音符和樂器包圍，十分貼合今年遊行的「慶祝音樂世界——人類的通用語言」（Celebrating a World of Music: The Universal Language）。

最大獎由聖地牙哥動物園打造的花車獲得，其主題為「一切以咆哮開始」。（記者子為／攝影）

遊行進行到一半時，最大獎Sweepstakes Trophy獲得者——由聖地牙哥動物園打造的花車亮相。這輛花車的主題為「一切以咆哮開始」（It Began with a Roar」，車上載滿栩栩如生的動物，包括色彩鮮豔的火烈鳥、與蝴蝶互動的大猩猩、抱著樹枝的可愛卡考拉等。根據官方介紹，該花車打造過程運用了數十萬顆種子、樹皮、花朵和其他植物材料，用自然的元素展現聖地牙哥動物園107年的豐富故事，希望能激勵人們關心和保護野生動物。該花車在音樂上也運用不少巧思，仔細聆聽能捕捉到烏龜的嘆息，體現野生動物的和諧音樂，也充分呼應今年主題。

動畫獎由Trader Joe’s打造的花車獲得，該花車將超市中常見的蔬果肉蛋變成了可愛的卡通角色。（記者子為／攝影）

此外，本屆遊行各式各樣的花車爭奇鬥豔，比如榮獲動畫獎（Animation Award）的Trader Joe's花車，讓超市裡能購買到的蔬菜煥發生機；榮獲最佳表現力獎（Showmanship Award）的Louisiana旅遊局花車，則用熱情精采的歌舞表演燃燒了全場。