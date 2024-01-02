我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎

記者子為、朱敏梓／巴沙迪那報導
阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」獲得奇幻獎。（記者子為／攝影）
阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」獲得奇幻獎。（記者子為／攝影）

美國新年盛事第135屆玫瑰花車遊行於1月1日上午隆重登場，盛大的遊行隊伍由超過70個方陣組成，包括24輛花車、23支樂儀隊、18支騎術隊和四輛貴賓車。其中，最大獎Sweepstakes Trophy由聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）摘得，華人聚集城市阿罕布拉市（Alhambra）打造的花車「慶祝龍年」（Celebrating the Year of the Dragon）獲得「奇幻獎」（Fantasy）。

 影音：記者子為

元旦早晨7時，玫瑰花車遊行沿線已是人山人海。遊行在精采的歌唱表演中拉開序幕，美輪美奐的花車、活力四射的行進樂隊、趣味橫生的馬術等表演應接不暇。遊行開始時風和日麗，每個出場的遊行團隊都神采奕奕地與觀眾互動，觀眾席亦給予熱烈回應。

第135屆玫瑰花車遊行1月1日隆重登場，現場人山人海。（記者子為／攝影）
第135屆玫瑰花車遊行1月1日隆重登場，現場人山人海。（記者子為／攝影）

8時左右，阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」閃亮登場，該花車榮獲「奇幻獎」（Fantasy）。該花車的創意來自阿罕布拉學區的一名小學生，雷蒙娜小學（Ramona Elementary School）華裔學生Shannon Tan，用她豐富想像力設計出「音樂龍」（Dragon Music），並且和阿市市長及議員們一起搭乘該花車巡遊。為慶祝2024農曆龍年的到來，該花車主體是一條巨龍用爪子抓著一個地球儀象徵團結，經典的阿罕布拉市標的影子罩著一條熟睡的小龍，裝飾精美的巨龍被美麗的音符和樂器包圍，十分貼合今年遊行的「慶祝音樂世界——人類的通用語言」（Celebrating a World of Music: The Universal Language）。

最大獎由聖地牙哥動物園打造的花車獲得，其主題為「一切以咆哮開始」。（記者子為／攝...
最大獎由聖地牙哥動物園打造的花車獲得，其主題為「一切以咆哮開始」。（記者子為／攝影）

遊行進行到一半時，最大獎Sweepstakes Trophy獲得者——由聖地牙哥動物園打造的花車亮相。這輛花車的主題為「一切以咆哮開始」（It Began with a Roar」，車上載滿栩栩如生的動物，包括色彩鮮豔的火烈鳥、與蝴蝶互動的大猩猩、抱著樹枝的可愛卡考拉等。根據官方介紹，該花車打造過程運用了數十萬顆種子、樹皮、花朵和其他植物材料，用自然的元素展現聖地牙哥動物園107年的豐富故事，希望能激勵人們關心和保護野生動物。該花車在音樂上也運用不少巧思，仔細聆聽能捕捉到烏龜的嘆息，體現野生動物的和諧音樂，也充分呼應今年主題。

動畫獎由Trader Joe’s打造的花車獲得，該花車將超市中常見的蔬果肉蛋變成...
動畫獎由Trader Joe’s打造的花車獲得，該花車將超市中常見的蔬果肉蛋變成了可愛的卡通角色。（記者子為／攝影）

此外，本屆遊行各式各樣的花車爭奇鬥豔，比如榮獲動畫獎（Animation Award）的Trader Joe's花車，讓超市裡能購買到的蔬菜煥發生機；榮獲最佳表現力獎（Showmanship Award）的Louisiana旅遊局花車，則用熱情精采的歌舞表演燃燒了全場。

遊行全程時長約兩小時，從橙園街（Orange Grove Blvd）起步直到勝利公園（Victory Park），聲勢浩大，花車將在園區停放1天半供民眾觀賞。

美輪美奐的花車、活力四射的行進樂隊、趣味橫生的馬術等表演應接不暇。（記者子為／攝...
美輪美奐的花車、活力四射的行進樂隊、趣味橫生的馬術等表演應接不暇。（記者子為／攝影）
用於表彰發揚美國傳統的Americana獎，由The Cowgirl Chann...
用於表彰發揚美國傳統的Americana獎，由The Cowgirl Channel摘得。（記者子為／攝影）
由加州州立工藝大學打造的花車獲得了Crown City Innovator獎，該...
由加州州立工藝大學打造的花車獲得了Crown City Innovator獎，該獎項頒發給最具想像力、創造力和科技含量的花車。（記者子為/攝影）
史上最長花車「來訪新港灘」格外矚目。(記者朱敏梓／攝影)
史上最長花車「來訪新港灘」格外矚目。(記者朱敏梓／攝影)
獲得Golden State獎的「Flower Power」花車注重可回收性，其...
獲得Golden State獎的「Flower Power」花車注重可回收性，其中的泡沫板材料、鋼材和木材都將被拆除並重新應用。（記者子為/攝影）
Louisiana旅遊局花車摘得Showmanship Award，用熱情精采的...
Louisiana旅遊局花車摘得Showmanship Award，用熱情精采的歌舞表演燃燒了全場。（記者子為／攝影）
花車「愛的餵養」倡導愛護動物。(記者朱敏梓／攝影)
花車「愛的餵養」倡導愛護動物。(記者朱敏梓／攝影)
用於表彰最異想天開且令人忍俊不禁的Bob Hope Humor獎，由The UP...
用於表彰最異想天開且令人忍俊不禁的Bob Hope Humor獎，由The UPS Store的花車獲得。（記者子為／攝影）

阿罕布拉 動物園 聖地牙哥

上一則

北加雞蛋之都爆禽流感 「蛋價驚愕」恐重演

延伸閱讀

玫瑰花車24獎項揭曉 花樣翻新各領風騷

玫瑰花車24獎項揭曉 花樣翻新各領風騷
玫瑰花車爭奇鬥豔 音樂主題聯結世界

玫瑰花車爭奇鬥豔 音樂主題聯結世界
花車遊行安保森嚴 民眾似回疫情前不戴口罩

花車遊行安保森嚴 民眾似回疫情前不戴口罩
花車上的動物世界獅吼猿嬉

花車上的動物世界獅吼猿嬉
巴沙迪那玫瑰遊行 阿市花車慶祝龍年榮膺「奇幻獎」

巴沙迪那玫瑰遊行 阿市花車慶祝龍年榮膺「奇幻獎」
玫瑰碗嘉年華為遊行、球賽暖身 活力四射熱鬧非凡

玫瑰碗嘉年華為遊行、球賽暖身 活力四射熱鬧非凡

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊