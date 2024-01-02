幾十萬人爭睹玫瑰花車遊行 幾無人戴口罩

花車遊行現場有數十萬人，放眼望去無人戴口罩。（記者朱敏梓／攝影）

美國元旦盛事玫瑰花車大遊行拉開了新一年的序幕，幾十萬民眾齊聚科羅拉多大道（Colorado Blvd），人們彷彿回到了疫情 之前，整條大道上幾乎無人配戴口罩 。

在花車大遊行前一晚就有許多民眾在遊行路線上紮營過夜，以占據最佳觀賞的黃金位置。（記者朱敏梓／攝影）

遊行開始前大約7點，民眾站滿了科羅拉多大道兩側，早上氣溫非常低，許多人裹著圍巾、穿著羽絨服和披肩，抵禦寒冷。與往年一樣，忠實粉絲們自帶「露營」裝備過夜。記者在前一晚約8點時，就看到街上有數百民眾占據了觀賞花車遊行的黃金位置。有民眾還自帶鍋碗瓢盆、雞蛋、牛奶等，一應俱全，觀看遊行時還能享用自製美食。

在觀眾席中，有許多華人的身影。黃先生一家從阿罕布拉市趕來觀看，他和妻子帶著女兒7點之前就已到達，現場「真的是人山人海，第一次來有被震撼到」。雖然是第一次來觀賞花車遊行，但他在網上做足功課，為女兒特別準備了小板凳，怕站著兩小時看遊行女兒會太累。