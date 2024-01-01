上千青年擬搶托倫斯商場 11警局馳援 5人被捕1警員受傷

近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自ONSCENE TV）

12月30日晚，有近千名青少年在托倫斯市（Torrance）引起暴亂，南加 11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。截至12月31日，有5人被捕，2人在事件中受傷，其中1人是警員。

（影片素材來源：ONSCENE TV，記者子為後製）

網路上流傳影片顯示，身穿防暴裝備的警員在托倫斯阿莫購物中心（Del Amo Fashion Center）附近執勤，一大群青少年從現場跑過，這些青少年涉嫌參與一起大型動亂。據KTLA 5電視台報導，約有近千名青少年發起動亂，事件起因是一個臉書 群組的討論中，大量青少年計畫搶劫甚至摧毀阿莫購物中心。

托倫斯警局（Torrance Police Department）12月31日凌晨發布新聞稿顯示，30日下午5時左右，警方在商場徒步巡邏，就已經發現許多年輕人在進行破壞。托倫斯警方指出，當警察正在應對第一批搞破壞的青少年時，更多的青少年繼續聚集在該區不同地點，並表現出愈來愈多的破壞行為。

在和青少年對峙的混亂中，托倫斯警局一名警官受傷，促使該部門向周圍警局求助，來自南加的11個警局紛紛派出警力到場支援。洛杉磯 縣警局空中支援部門，還派出一架直升機。警方指出，在這起動亂中，目前有兩人受傷，其中一名青少年受輕傷，一名托倫斯警局的警員受輕傷，兩人均被送往醫院治療，並在12月31日出院。

由於這場動亂，阿莫購物中心在12月30日晚提前關閉。