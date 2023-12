加州屋頂太陽能公司 75%處於「高風險」

報告稱加州有四分之三屋頂太陽能公司風險公司正處「高風險」階段,預計有更多公司面臨破產風險。(美聯社)

PV Magazine USA報導,報告顯示,加州 有四分之三屋頂太陽能公司風險公司正處「高風險」階段,預計有更多公司面臨破產 風險。

一年前加州公用事業委員會(CPUC)批准NEM 3.0,這是一項2023年4月實施的規定,將屋頂太陽能發電的補償削減約80%。該規定實施幾個月後,相關單位顯示申請安裝太陽能者下降80%。加州太陽能和儲存協會(California Solar and Storage Association,CALSSA)報告稱,今年有近1萬7000個屋頂太陽能工作流失,約占勞動力22%。

支持加州許多安裝公司的太陽能保證(Solar Insure)告訴PV magazine USA,根據該公司數據顯示,實施NEM 3.0後,75%太陽能安裝商處於高風險。該機構執行長埃格潘(Ara Agopian)表示,「近期看見一波太陽能安裝商破產浪潮,相信2024年第一季將出現另一波破產潮。」

在加州州長紐森 (Gavin Newsom)任命的CPUC理事會幫助下,太平洋瓦電公司(PG&E)、聖地牙哥瓦電公司的母公司Sempra及南加州愛迪生電力公司(SCE)實現他們期望的市場條件。這三家公司市值約1200億元,成功占領市場,這也意味小型屋頂太陽能安裝商市場遭壓縮。

在本周一項裁決中,第一上訴區上訴法院(Court of Appeal of the First Applellate District)重申CPUC實施NEM 3.0決定,儘管存在著破產和失業數據。CALSSA表示,這並不令人意外,因2013年的立法要求重新評估淨計量電價(net metering)和CPUC規則制定流程本身「從一開始就對太陽能不利。」

毀滅性的失業、破產,及圍繞著超過千億企業巨頭利潤所建立的「監管護城河」,人們對紐森任命的CPUC理事會立法基礎產生質疑。

加州電價過去三年中大幅上漲,遠超過通膨率,若沒有太陽能這個「眼中釘」,加州公用事業公司可繼續在壟斷中得到利潤。

市場狀況導致「電網叛逃」(grid defection)現象增多,即客戶切斷電源,靠自己的太陽能供電。由於太陽能設備成本隨時間下降,電網叛逃者可能對私人公用事業造成生存威脅。然目前立法使脫離電網變得困難,且CPUC支持公用事業的態度,可能會進一步讓加州人飽受公用事業價格上漲困擾。