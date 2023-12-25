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加州屋頂太陽能公司 75%處於「高風險」

編譯陳盈霖／綜合報導
報告稱加州有四分之三屋頂太陽能公司風險公司正處「高風險」階段，預計有更多公司面臨破產風險。(美聯社)
報告稱加州有四分之三屋頂太陽能公司風險公司正處「高風險」階段，預計有更多公司面臨破產風險。(美聯社)

PV Magazine USA報導，報告顯示，加州有四分之三屋頂太陽能公司風險公司正處「高風險」階段，預計有更多公司面臨破產風險。

一年前加州公用事業委員會（CPUC）批准NEM 3.0，這是一項2023年4月實施的規定，將屋頂太陽能發電的補償削減約80%。該規定實施幾個月後，相關單位顯示申請安裝太陽能者下降80%。加州太陽能和儲存協會（California Solar and Storage Association，CALSSA）報告稱，今年有近1萬7000個屋頂太陽能工作流失，約占勞動力22%。

支持加州許多安裝公司的太陽能保證（Solar Insure）告訴PV magazine USA，根據該公司數據顯示，實施NEM 3.0後，75%太陽能安裝商處於高風險。該機構執行長埃格潘（Ara Agopian）表示，「近期看見一波太陽能安裝商破產浪潮，相信2024年第一季將出現另一波破產潮。」

在加州州長紐森（Gavin Newsom）任命的CPUC理事會幫助下，太平洋瓦電公司（PG&E）、聖地牙哥瓦電公司的母公司Sempra及南加州愛迪生電力公司（SCE）實現他們期望的市場條件。這三家公司市值約1200億元，成功占領市場，這也意味小型屋頂太陽能安裝商市場遭壓縮。

在本周一項裁決中，第一上訴區上訴法院（Court of Appeal of the First Applellate District）重申CPUC實施NEM 3.0決定，儘管存在著破產和失業數據。CALSSA表示，這並不令人意外，因2013年的立法要求重新評估淨計量電價（net metering）和CPUC規則制定流程本身「從一開始就對太陽能不利。」

毀滅性的失業、破產，及圍繞著超過千億企業巨頭利潤所建立的「監管護城河」，人們對紐森任命的CPUC理事會立法基礎產生質疑。

加州電價過去三年中大幅上漲，遠超過通膨率，若沒有太陽能這個「眼中釘」，加州公用事業公司可繼續在壟斷中得到利潤。

市場狀況導致「電網叛逃」（grid defection）現象增多，即客戶切斷電源，靠自己的太陽能供電。由於太陽能設備成本隨時間下降，電網叛逃者可能對私人公用事業造成生存威脅。然目前立法使脫離電網變得困難，且CPUC支持公用事業的態度，可能會進一步讓加州人飽受公用事業價格上漲困擾。

加州 破產 紐森

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