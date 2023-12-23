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繼盲盒之後 收集類卡牌另類崛起商品

記者金維多／洛杉磯報導
南加Target的NBA、NFL、MLB等球星卡牌也是熱賣品。（記者金維多／攝影）
南加Target的NBA、NFL、MLB等球星卡牌也是熱賣品。（記者金維多／攝影）

近幾年收集類的卡牌再次爆火，成為繼盲盒之後的下一個潮流，甚至許多年輕人不惜花重金收集，為何小小的卡牌能這麼受追捧，原來隱藏著巨大的商業價值。

當中老年一輩開始搶購黃金或者投資理財時，這一代的年輕人卻在收集卡牌。南加鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的Target的精靈寶可夢卡牌貨架在節日被搶購一空，旁邊的一些NBA、NFL、MLB的球星卡牌也是熱賣品。這些卡牌一盒普遍在幾十元左右，裡面就是幾十張小卡牌。這類型商品在聖誕節日竟然比某些傳統禮品暢銷。

華人王先生表示，自己的孩子最近迷戀收集卡牌，每次逛Target或者好市多（Costco）都想要購買，想起自己小時候也差不多，可能孩童就是喜歡這種類型的玩耍遊戲，也恰逢節日就當禮物送給他了。聽說許多年輕人還會自掏腰包收集，南加地區有許多卡牌交換的二手市場。社交媒體曾有華人家長發表貼文因為孩子不聽話，一氣之下把孩子所有買的卡牌全部扔掉。而評論區有網友表示，「你可能扔掉了幾萬元的卡牌」。

從事卡牌銷售行業的崔先生表示，自己今年抓住這個商機，在中國大陸的一線城市商場擺放了卡牌自動售賣機，主要銷售的是精靈寶可夢和NBA球星卡牌，一個月的營業額目前就有上萬人民幣。目前他正在尋求融資，一旦成功將會加入電商大軍，以線上直播拆開和線下零售聯合的方式，在美國擴大經營。

崔先生表示，大部分人小時候買到的幾塊錢的卡牌實際上都是盜版產品，這兩年卡牌行業才發展成深具潛力的市場。版權商已默默經營幾十年，比如精靈寶可夢卡（Pokemon Trading Card Game）是一種集換式卡牌，最早是1996年在日本推出，1998年在北美推出英文版，2019年發行繁體中文在台灣、香港地區發行。

而寶可夢公司已經在市場形成一個巨大的產業鏈，不僅有線下的官方對戰賽事，還配合線上遊戲和周邊產品，吸引不少發燒友。卡牌的價值取決於發行年分、材質等等，珍惜的高罕卡牌不僅極具觀賞性，價格定位也有完整透明的市場鑒別模式，民眾可以送到總公司或者在網上估價。

崔先生表示，近來熱門的NBA球星卡，價值來自於卡牌上有球星的簽名，以及球星穿過的部分球衣精心裁剪後附在卡牌上，並且不同的發行年分適配球星的出道時間，有一些還是限量版，大大提高收藏價值。

南加好市多的精靈寶可夢卡牌一盒5包裝售價37.99元。（記者金維多／攝影）
南加好市多的精靈寶可夢卡牌一盒5包裝售價37.99元。（記者金維多／攝影）

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