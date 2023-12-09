加州36新法案明年上路 工資調漲、測速照相等受關注

加州將在2024年實施一系列新法律。（pexel示意圖）

加州 居民在2024年將面臨一系列重大變革，ABC統計至少36個法案，涵蓋範圍從最低工資調整到住房、交通、食品安全、消費者權益、網絡隱私、教育、刑事司法、槍枝到移民政策等多領域，1月1日上路。

工作場所方面，加州的最低工資將從2024年1月1日起增至每小時15.50元，這是根據2016年的法律，將最低工資與通貨膨脹掛鉤而作出的調整。此外，AB 1228法案將從4月起將快餐工人的最低工資提高至每小時20元，並設立一個快餐委員會以決定未來的工資增長和工作條件。SB 525法案則將於6月將醫護人員的最低工資提高至每小時23元，未來兩年將每年增加1元，直至達到每小時25元。

住房方面，AB 12法案將房東收取的保證金金額限制為一個月的租金，而SB4則消除了監管障礙，允許宗教組織和非營利大學在其土地上建造經濟適用房。

交通領域，AB 413旨在通過禁止在接近人行橫道附近停車來增加行人的安全。AB 645則允許六個城市，南加包括洛杉磯、長堤、格蘭岱可安裝超速攝影機以防止超速行駛。

在食品安全方面，AB 416允許酒吧和餐廳銷售日本燒酒，而AB 899則要求嬰兒食品製造商定期測試其產品中的重金屬含量。

消費者保護法案SB 244旨在使修理電子產品和家用電器更容易，而SB 644則允許消費者在預訂確認後24小時內取消飯店或短期租賃預訂，且不受懲罰。

在網路和社交媒體方面，提案24即「加州消費者隱私法案」，將於2024年3月生效，制定了個人資料收集、保留和使用的標準，並允許消費者阻止企業出售或共享其敏感資料。

教育方面，AB 607要求加州社區大學和加州州立大學顯示課程材料和課程費用的估計成本，而AB 1138則要求加州學院和大學為遭受性侵犯的學生提供前往法醫檢查中心的免費和匿名交通服務。

槍枝方面，AB 28對槍支和彈藥銷售徵收11%的稅，以資助槍支暴力預防和學校安全計畫。

另外，在數十項新法中，要求銷售玩具的大型賣場維持中性玩具區，引起家長與孩童注意。儘管加州是第一個採取這項措施的州，但一些零售商 早已進行。目標（Target）大型零售商2015年即宣布，停止在其商店中用一些基於性別的標誌。

消費者團體表示，這項法律將幫助購物者交易，他們認為，「向男孩與女孩銷售類似玩具，有時價格會不同。」