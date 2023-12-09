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2024年元旦起 加州勞工有薪病假適用範圍擴大

編譯胡立宗／綜合報導
加州員工2024年起可請5天有薪病假。（取材自加州牙醫協會網站）
加州員工2024年起可請5天有薪病假。（取材自加州牙醫協會網站）

加州勞動法規在2023年10月修改後，自2024年1月1日起，每個勞工都可以享有5天或40小時的有薪病假（paid sick leave）。不但時間增加，且適用情形更廣，連家人生病的照顧假也可以請有薪病假。

新規不論公司規模、全職或兼差，只要在同一家公司任職滿30個月曆日就可以開始請有薪病假。適用情況除了生病修養，還包括診斷、回診、健檢，與照顧所有定義為「家人」的對象。

2023年1月生效的新法，放寬「家人」的定義，只要員工指定的人都能視為「家人」，因此「家人」不論是生病、休養，照顧他們的請假都可納入有薪病假計算。

但要注意的是，給假的方式有二：累進式與一次給。

一是累進式自員工到職第一天起算，每工作滿30小時就能獲得1小時的有薪病假，全年累計可達40小時。工作滿一定期間的員工，才能動用有薪假；雇主則可以要求開始工作的前90日內，不得請有薪病假。

累進式的優點之一是，今年未用完的假可以帶到明年，不過雇主可能會限制每年不得超過5天（40小時），最多不能超過10天（80小時）。因此到職就應該先確認休假規定。

二是一次給之下，雇主會在每個福利年度（benefit year）一開始就先給員工五天的有薪病假。但是此制的缺點是，每個年度的有薪病假不能帶到下年，沒有用完的就自動失效，下一年度的有薪病假另外起算。

加州 勞工 福利

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