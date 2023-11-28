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爾灣華男暗助哈瑪斯 口供說謊 判46個月

記者子為／聖塔安那報導
來自爾灣的華裔青年Jason Fong因試圖支援外國恐怖組織並撒謊，被判處在聯邦監獄服刑46個月。（取材自CBS）
來自爾灣的華裔青年Jason Fong因試圖支援外國恐怖組織並撒謊，被判處在聯邦監獄服刑46個月。（取材自CBS）

11月27日，來自爾灣的華裔青年方傑森（Jason Fong，譯音）因試圖支援外國恐怖組織並向聯邦調查局（FBI）撒謊，被判處在聯邦監獄服刑46個月，該判決由法官卡特（David O. Carter）發出。

2022年4月28日，聯邦大陪審團（federal grand jury）提交一份有四項控罪的起訴書，指現年26歲的華裔青年方傑森，向兩個恐怖組織Hay'at Tahrir al-Sham （HTS） 和哈瑪斯（Hamas）提供物資支援。判決書指出，2020年春季，方傑森試圖向HTS提供戰術、戰鬥和武器訓練材料，以及有關製造化學武器和簡易爆炸裝置的信息，他還試圖為哈瑪斯籌款。並且在他犯下這些罪行時，清楚地知道這兩個機構被美國政府認定為恐怖組織。

據悉，方傑森還透過各種線上通訊軟體，傳播國際恐怖主義。2020年2月，方傑森創建線上聊天群「美國聖戰者組織」， FBI線上秘密探員（下文稱OCE）因辦案需要，加入該聊天群組。2020年2月到5月間，方傑森與群組人員聊天，並透露加入恐怖組織計畫。檢察官指出，被邀請加入聊天群組的人中，還有一名未成年人。他告訴方傑森想加入敘利亞的HTS，為恐怖分子而戰。

2020年4月，方傑森和OCE在加州見面，在會談期間，方傑森提出可能前往敘利亞或其他地方加入Malhama Tactical，這是一個訓練戰士的敘利亞恐怖組織。2020年5月20日，方傑森接受FBI調查時，謊稱沒有接觸任何有興趣加入恐怖組織的人；也沒有與任何上述人群見面，或在聊天群組中進行交流。事實上，方傑森會面過一位明確表態要加入外國恐怖組織的群友，同時與潛伏在「美國聖戰者組織」群里的OCE會面，證明其口供有謊言。

據悉，方傑森被診斷出患有自閉症譜系障礙（ASD），但檢察官駁斥這一點。方的父親給法官寫信，稱兒子在學校「很掙扎」。 方的父親補充說，我非常努力地讓兒子專注學業，但是兒子一直很掙扎，直到高中畢業。

方傑森從小是基督徒，但他長大後，開始質疑自己的信仰。方的父親指出，方傑森認為伊斯蘭教比基督教更有吸引力，並成為一名「虔誠的穆斯林」。方的父親還指出，因為方會說阿拉伯語，他在網上尋找和穆斯林相關訊息，父母從不知情。方的父親接到FBI打來的電話，感到十分震驚。方的父親還表示，方在被拘留期間，發現伊斯蘭教的一些缺陷並改信天主教，現在又成為路德教徒（Lutheran）。

方傑森的家人表示，他一直在網路大學學習，並希望能繼續深造。

FBI 哈瑪斯 華裔

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