買賣大閘蟹在美都違法 最高關6月罰5000元

聯邦法律規定，買賣、獲取大閘蟹都涉嫌違法。（讀者提供）

眾所周知，從中國走私大閘蟹到美國、出售大閘蟹屬於違法行為，但很少人清楚，獲取大閘蟹、甚至吃也可能涉嫌違法，將面臨最高刑期6個月，罰款5000元的處罰。

眼下正是鮮美大閘蟹的豐收季，洛杉磯華人 圈開始團購熱賣，一些華人餐廳也作為主打菜，為滿足口舌之欲，不少華人紛紛參與搶購。劉龍珠律師指出，聯邦法律規定，買賣、獲取大閘蟹都涉嫌違法。他解釋說，獲取大閘蟹可以理解為購買、或別人贈送，但無論以何種方式獲得，都是違法，「雖然法律沒有明文規定，吃大閘蟹違法，但如果要吃，就會有獲取這個過程，因此吃大閘蟹極有可能觸犯法律。」

劉龍珠進一步指出，買賣大閘蟹量刑一致，最高刑期6個月、罰款5000元；如果涉嫌走私大閘蟹，刑罰更高，個人可面臨最高刑期1年、罰款5萬，以機構名義走私大閘蟹，最高罰款可達20萬元。

為什麼在美國買賣活的大閘蟹是違法行為，當局的立法精神主要是，大閘蟹侵入將破壞當地生態平衡，它繁殖能力很強，吃很多物種，容易造成生態失衡；此外，食用大閘蟹易引起腸胃疾病， 危害食用者身體健康。據悉，海關歷年繳獲的大量大閘蟹，都未附有出口地的衛生證明書，民眾食用安全問題堪憂。

明知走私、買賣大閘蟹違法，卻每年都有人頂風犯案。 劉龍珠認為對買方來說，一是利益驅使，另外存在僥倖心理，認為被抓的可能性很小，因為大閘蟹包裝、菜單上通常都是中文標註，不會引起當地警察注意。但事實上，執法人員如果獲得情報前來檢查非常容易，特別對於經營大閘蟹的餐廳來說，證據確鑿，隨時可以抓人。

對買家來說，很多華人沒有法律觀念，不覺得買一隻大閘蟹就是犯法，同時認為法不責眾，不可能被抓。律師表示，執法人員確實更重視涉嫌走私、出售大閘蟹的商家，但既然有法可依，就無法確保買家不會被抓。同時，正因為市場需求的存在，才會縱容非法販賣大閘蟹的現象捲土重來。

此外，社群裡團購的臘肉、火腿腸、鴨血等商品，也可能涉嫌走私，非法運到美國，華人購買這些肉製品同樣會觸犯法律。洛杉磯當局今年上半年曾宣布，繳獲來自中國的走私肉製品數量已連續三年創新高。在聯邦海關及邊境保護局（CBP ）發布的照片中，一些熟悉的產品就包括臘肉、火腿腸、鴨血等肉製品。