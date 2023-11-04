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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

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夏威夷超市前華女被搶遭拖行 嫌犯落網

記者丁曙／綜合報導
當時身著紅衣的兇嫌奇蒂維亞搶奪女子挎包。(視頻截圖)
當時身著紅衣的兇嫌奇蒂維亞搶奪女子挎包。(視頻截圖)

幾天前在聖蓋博夏威夷超市，一位華女遭搶並被拖行的搶案令華人震驚，3日市警局發布訊息，逮捕了44歲男嫌，讓社區稍微鬆口氣。

據聖蓋博市警察局（San Gabriel Police Department）11 月3日午後發布的消息，該警局探員已於1日本周三中午12：09 左右，在洛杉磯市查韋斯大道東2900街區（2900 block of east Cesar Chavez Ave），逮捕了44 歲的法比安．阿塞羅．奇蒂維亞（Fabian Acero Chitivia）。

依據警方資訊，他因為渉嫌在2023年10月28日在該市東山谷大道120號的夏威夷超市附近停車場，武力搶劫財物而被捕，以時間來看，此次搶案警方在5天之內破案。任何人如果了解有關此案的進一步信息，請聯繫加西亞（ Steven Garcia）探員，電話 （626）308-2873。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

這起暴力搶劫案受到了社區華人的高度關注。搶案發生在洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）夏威夷超市旁停車場，監控視頻顯示，10月28日（周六）下午2時左右，奇蒂維亞跟著一名華女來到超市附近的停車場，強搶女子背在肩上的挎包，並且鑽入用於作案的黑色廂型車駕駛座，但女子不放手，奇蒂維亞開車拖著被害人行駛一段距離，行凶過程凶殘，路人震驚。

案發後，聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）向本報記者指出，在華人居住區發生這樣的惡性案件，當局十分重視，警察也一定會全力以赴，抓捕嫌犯。市政府和警局要強化當地治安環境，增加巡邏警力，保護市民的生命、財產安全。

聖蓋博 華人 夏威夷

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