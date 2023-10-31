華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

有華人種大麻被判罰20天義工，卻聽信非法律專業人士意見走捷徑，想找人代替做義工，結果事發後，遭改判30天牢獄。（本報資料照片）

有華人 種大麻 被判20天義工服務，聽信非法律專業人士意見走捷徑，找人代替做義工，結果東窗事發，20天義工變成30天牢獄。而且調查發現，聽信「假律師」建議的不止一人，好幾名華人因向法院提供不實義工服務證明，遭不同程度處罰。

來自中國廣西的王先生曾在東區庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）種植大麻時被警察逮捕，法官判其20天的義工服務，他當時工作地方的老闆表示，會為他請律師。王先生稱，老闆告訴他，律師建議多付500元，就可找人代替王先生完成義工服務並拿到相關證明。老闆於是向該律師多付一筆錢，為王先生免除義工服務。王先生起初對老闆的慷慨表示感激，以為成功脫身，但他近日在聖蓋博市開車時，被交警攔下，才發現自己身背通緝 令。

原來法官發現他沒有按照判決去履行義工服務，用假的替換，因此簽發通緝令，王先生將面臨30天監禁。受理此案的律師鄧洪表示，調查發現，王先生的老闆貪便宜走捷徑，被一個自稱是律師的人欺騙，有好幾十個人都使用該律師開的假義工證明。除王先生外，還有好幾個人因向法院提供不實義工證明，遭到不同程度處罰。

鄧洪表示，很多華人在美國依然是中國思維，以為找關係作假就能免除懲罰，律師必須遵守法規，那些教唆客人作假的「律師」，未必是真律師。他建議找律師前，要確認其律師執照，來判定對方是否是合法律師。鄧洪說，一些人很會偽裝，租很好的寫字樓，營造自己是成功律師的假象，但殊不知李逵是李鬼。