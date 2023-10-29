即時掌握地鐵遊民 洛縣市推整合方案

洛杉磯Metro決定採取整合方案緩解遊民問題。（取材自洛杉磯加大Luskin School of Public Affairs網站）

洛杉磯 大都會交通理事會（Metro Board）日前通過提案，要求Metro（地鐵）尋求並整合各方支援，化解列車上、車站內的遊民 問題，其中將利用系統即時掌握遊民情況。

此一提案由身兼理事會主席的洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提出，同為委員的洛縣 縣委韓珍妮（Janice Hahn）、霍華特（Lindsey Horvath）、蘇麗絲（Hilda Solis），與市議員Katy Yaroslavsky共13人全數同意。

貝斯發言時強調，Metro自2017年開始就有逐步改善，證明理事會並非虛設，只要願意行動、願意實踐、願意改善，遊民問題一定可以緩解，「更何況直面Metro的遊民問題攸關人命生死」。縣委巴格（ Kathryn Barger）則強調，民眾才不管這是市府的問題，縣府的問題，還是Metro的問題，「一切都是我們（該解決）的問題」。

2023年的洛杉磯遊民統計（2023 Los Angeles Homeless Count）顯示，洛縣共有7萬5518人無家可歸、年增10%，洛市4萬6260人、年增9%，合計縣市超過10萬遊民。依照提案，Social Resources and Homelessness Action Plan將能提供Metro系統上的遊民概況及數量，可以即時與洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的數據對照，並確認與提供協助，特別是深夜與清晨間還留在Metro的遊民。

另外，Metro應與遊民服務局的Coordinated Entry System Policy Council，與區域協調組織Continuum of Care Board協作以提供必要協助，依照Metro的緊急安置程序，一旦發生極端天氣或危險事故，就能提供暫睡床或留置區給Metro內的遊民。

貝斯則強調，2023年前6個月，在Metro內就有50人死亡，應該絕大多數都是無家可歸者，「解決遊民問題的同時，也在改善旅客的搭乘體驗」。雖然Metro有24個遊民訪視小組，與另個社區機構合作，並在3條路線上提供24小時服務，但是正如縣委韓珍妮所說，問題不可能只靠Metro就能解決，還要有遊民服務局、洛縣、洛市與各個社區組織的協助。