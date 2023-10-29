我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

即時掌握地鐵遊民 洛縣市推整合方案

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯Metro決定採取整合方案緩解遊民問題。（取材自洛杉磯加大Luskin School of Public Affairs網站）
洛杉磯Metro決定採取整合方案緩解遊民問題。（取材自洛杉磯加大Luskin School of Public Affairs網站）

洛杉磯大都會交通理事會（Metro Board）日前通過提案，要求Metro（地鐵）尋求並整合各方支援，化解列車上、車站內的遊民問題，其中將利用系統即時掌握遊民情況。

此一提案由身兼理事會主席的洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提出，同為委員的洛縣縣委韓珍妮（Janice Hahn）、霍華特（Lindsey Horvath）、蘇麗絲（Hilda Solis），與市議員Katy Yaroslavsky共13人全數同意。

貝斯發言時強調，Metro自2017年開始就有逐步改善，證明理事會並非虛設，只要願意行動、願意實踐、願意改善，遊民問題一定可以緩解，「更何況直面Metro的遊民問題攸關人命生死」。縣委巴格（ Kathryn Barger）則強調，民眾才不管這是市府的問題，縣府的問題，還是Metro的問題，「一切都是我們（該解決）的問題」。

2023年的洛杉磯遊民統計（2023 Los Angeles Homeless Count）顯示，洛縣共有7萬5518人無家可歸、年增10%，洛市4萬6260人、年增9%，合計縣市超過10萬遊民。依照提案，Social Resources and Homelessness Action Plan將能提供Metro系統上的遊民概況及數量，可以即時與洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的數據對照，並確認與提供協助，特別是深夜與清晨間還留在Metro的遊民。

另外，Metro應與遊民服務局的Coordinated Entry System Policy Council，與區域協調組織Continuum of Care Board協作以提供必要協助，依照Metro的緊急安置程序，一旦發生極端天氣或危險事故，就能提供暫睡床或留置區給Metro內的遊民。

貝斯則強調，2023年前6個月，在Metro內就有50人死亡，應該絕大多數都是無家可歸者，「解決遊民問題的同時，也在改善旅客的搭乘體驗」。雖然Metro有24個遊民訪視小組，與另個社區機構合作，並在3條路線上提供24小時服務，但是正如縣委韓珍妮所說，問題不可能只靠Metro就能解決，還要有遊民服務局、洛縣、洛市與各個社區組織的協助。

遊民 洛杉磯 洛縣

上一則

加福茶業 華人品茗新體驗

下一則

錯估情勢 州府預算盈餘變赤字

延伸閱讀

聖荷西市長市情咨文 聚焦公安、遊民

聖荷西市長市情咨文 聚焦公安、遊民
APEC峰會倒數 金山市民憂遊民問題

APEC峰會倒數 金山市民憂遊民問題
格蘭杜拉蓋遊民中心 市民擬阻止

格蘭杜拉蓋遊民中心 市民擬阻止
遊民住房計畫推遲 長堤改推帳棚專區

遊民住房計畫推遲 長堤改推帳棚專區
推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客

推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客
金山執行反露營法清遊民帳篷 可考慮15分鐘接受庇護服務

金山執行反露營法清遊民帳篷 可考慮15分鐘接受庇護服務

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言