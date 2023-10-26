我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴民闖跑道找以色列人 俄達吉斯坦首府機場關閉

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國

洛城10號公路 劫匪製造車禍後行搶

洛杉磯訊
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（取材自社群視頻截圖）
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（取材自社群視頻截圖）

社群平台TikTok個人帳號發布一段影片顯示，在南洛杉磯10號公路上發生嚴重車禍後，一名駕駛豪車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）的司機在光天化日下，被一群劫匪搶劫。加州高速公路巡警局（CHP），這是劫匪故意製造車禍，而進行的搶劫案。

影音來源：TikTok@ICELLPHONES，ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

CHP表示，事件發生在10月24日（周二）下午1時30分，10號公路東行路段，靠近格拉梅西廣場立交橋（Gramercy Place overpass），一輛黑色Dodge Caravan廂型車故意撞向一輛黑色的愛快羅密歐轎車，一輛福特Mustang轎車也被車禍波及。

路過車輛錄製的案發視頻顯示，當愛快羅密歐因事故在道路上拋錨後，Dodge Caravan廂型車中走出至少四名蒙面劫匪，他們穿著深色衣服和連帽運動衫，跑向被撞的愛快羅密歐轎車，從車內搶奪物品。視頻畫面顯示，汽車司機跪在地上，雙手舉過頭頂。

搶劫得手後，劫匪搭乘另一輛白色的Chevrolet Malibu逃離。CHP起初研判，劫匪持槍搶劫，但調查過後發現，劫匪拿的是榔頭與撬棍。

CHP表示，目前暫無人員受傷報告，截至10月25日，嫌犯仍然在逃。加州公路巡警發言人指出，他知道有目擊者拍攝案發視頻並上傳到社群，但他本人尚未觀看，無法確認該影片能否成為CHP調查案件的證據，警局會尋找這段影片的出處。有本案線索者，請致電323-644-9550與CHP聯絡。

加州 洛杉磯 TikTok

上一則

洛縣嚴控槍枝銷售 再祭監管令

下一則

頂配無人駕駛計程車價廉物美 接送位置仍不精準

延伸閱讀

洛城「零元購」沒完 8竊賊從容搜刮鞋店

洛城「零元購」沒完 8竊賊從容搜刮鞋店
洛城再現「零元購」 竊賊作案後從容離開

洛城再現「零元購」 竊賊作案後從容離開
金山警長：上周罪案同比減40起

金山警長：上周罪案同比減40起
洛縣曼哈頓灘珠寶店 遭5匪打砸搶

洛縣曼哈頓灘珠寶店 遭5匪打砸搶
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2