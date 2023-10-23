線上售貨收稅單須申報 H1、F1報稅方式不同

美國國稅局（IRS）宣布降低1099-K表格，寄發稅表的門檻至600元。（美聯社資料照片）

美國國稅局（IRS）2022年12月23日宣布1099-K表格的重要變化，受到常在線上販售物品的民眾關注。根據新規定，原定交易次數達到200筆或交易金額達到2萬元時才會發送1099-K表格的門檻，現已下調至600元。這一修正也讓許多持工作簽、或學生簽的民眾十分緊張。

北美華人會計師協會會長張青指出，國稅局原定在前一年就實施這一規定，但由於過渡期的原因再次延遲一年。根據不同的稅務身分，即H1和F1簽證 持有者，報稅 方式也有所不同。

對於H1簽證持有者，如果民眾在美國居住超過183天，民眾將被視為美國稅務居民，並需要按照相應的稅務規則進行報稅。對於F1簽證持有者，如果民眾在前5年內在美國居住超過183天，則在報稅時仍被視為外國人，需要按照外國人的稅務規則進行申報。

不需納稅≠不需申報

他指出，當民眾收到一份1099K稅表 時，雖然這筆收入可能不一定需要繳納稅款，但民眾絕對需要將其申報，因為「不需要納稅」和「不需要申報」是兩個不同的概念。舉例來說，民眾出售個人物品，例如一部二手冰箱，賺600美元，儘管民眾可能不需要支付所得稅，但民眾仍然需要在報稅表中註明這筆收入為600美元。這樣做是為確保民眾的「basis」（投資成本）被確切記錄，以防未來需要計算賺取的利潤。

然而，張青也強調，個人物品的虧損不會被用來抵銷其他收入。換句話說，如果民眾虧損400美元，這個虧損不能用來減免其他收入的稅款。

他進一步舉例解釋類似博彩的情況，指出如果民眾在博彩中賺取1000美元，則需要報稅，但如果民眾在博彩中虧損2000美元，虧損額也只能抵銷民眾賺取的1000美元，而不會產生其他稅款減免。

此外，張青還提到一個關於售賣個人物品的例子。如果民眾購買兩套球票，每套花費250美元，然後民眾將它們全部賣出，其中一套賺550美元，而另一套賠50美元，虧損的50美元不能抵銷賺取的550美元。每筆交易的「basis」應根據實際情況計算。

張青再次強調，當民眾收到1099K稅表時，無論民眾是否真正賺錢，民眾都應當申報這筆收入，以確保稅務處理的正確性。最後，他提到一個情況，即當民眾收到1099K稅表，但這筆錢實際上不是因出售物品，而是一筆報銷或禮品時， 民眾應該請求更正這個錯誤的稅表。如果無法成功更正，民眾仍然需要在原始的1099-K稅表上申報這筆款項，但可以在另外的稅表上做一個調整，以抵銷這筆金額，形成一個所謂的「無盈無虧」（no gain no loss）情況。這個調整的數字將抵銷民眾原本被誤報的收入，確保民眾不需要支付不應該支付的稅款。

申報1099-K 不影響移民狀態

根據國稅局官網指出，1099-K表格的重大變化包括2021年通過的600美元規則，將之前的要求從2萬元或200筆交易調整至600元。然而，2022年12月的規則已經被推遲，所以2023年稅務申報時，即以600元為標準。需要注意的是，某些線上平台如eBay等，可能仍會發送1099-K表格，因此在處理這些表格時，應謹慎遵守相關規定。

對於擔心1099-K表格對其移民狀態產生不良影響的F1和H1B簽證持有者，應明白出售不需要的物品並收到1099-K表格不會對其移民狀態造成負面影響。退款和出售已使用物品並不被視為收入，而資本投資收益則被視為被動收入，並在簽證要求範圍內。最重要的是，報稅方式取決於民眾是否僅出售閒置物品或實際經營小生意。對於虧本出售閒置物品的情況，應遵守相應的報稅規定，以確保合法性。