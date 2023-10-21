高院二度禁令：奇諾谷學區學生改性別 不通知家長

圖為奇諾谷學區教委會公聽會上的家長爭議場面。（資料圖）

聖伯納汀諾縣高等法院19日批准加州 州府申請的初步禁制令，阻止奇諾谷學區 （CVUSD）有關學生改變性別通知家長的新政策。該政策今年7月在學區教委會通過，內容包括若學生若要求更改自己名字或代名詞，要使用與出生證上性別不符的設施或體育項目，或要求更改自己的學校記錄，學校須及時通知家長。

上月6日該法院就批准了州府發出的臨時限制令（temporary restraining order）要求，並設定10月再行聆訊討論這個問題，19的決定等於是第二次該法院批准了禁制令。

法官薩奇斯（Michael Sachs）指出，奇諾谷學區新政策的前兩條規定，強迫將跨性別學生性別身分暴露給父母，這是有性別歧視 的，違反了憲法平等保護條款。他還裁定，第三條規定是「中立的」，及最後一條規定則被視為學生自願將個人資訊添加到學校記錄，不屬強制性。

該項裁決的支持者、前學區教師赫絲特（Kristi Hirst）表示，她是當地維權組織Our Schools USA的聯合創始人。她認為法官準確地將這項強制性政策判定其中有歧視成分。學區無視學生在社區可能受到的傷害。教育孩子最好方式是家長和教師共同創造一個對所有孩子都安全的學習環境 。

根據最新資訊，奇諾谷學區將於2024年2月26日再次出庭，代表學區的自由正義中心（Liberty Justice Center）律師瑞伊（Emily Rae）表示，期待繼續捍衛奇諾谷學區的政策。

圍繞學生性別改變通知家長政策引起不小爭議，該政策要求學校在學生自我認定跨性別、涉及暴力或談論自殺後的三天內，以書面形式通知父母。針對該政策，支持者與反對者呈現激烈對立。截至9月15日，南加州已有至少有7個學區制定了各自學區相關政策。