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5次植皮浴火重生 華女分享創業奮鬥故事

記者張宏/洛杉磯報導
在認識Cici的朋友眼中，以前的她明媚動人，喜歡打扮喜歡戶外，是一個走到哪裡都活力四射的女性。（cici提供）
在認識Cici的朋友眼中，以前的她明媚動人，喜歡打扮喜歡戶外，是一個走到哪裡都活力四射的女性。（cici提供）

聖瑪利諾的Cici今年初，洗澡時家中突然起火，孤立無援的她全憑意志力撐到消防車來。隨後她在醫院加護病房昏迷28天，在鬼門關走了一次。如今她雖傷痕累累，卻依然積極振作創業開餐廳，用忙碌治癒傷痕，浴火重生，勇敢開啟新階段。

（影音來源：記者張宏）

認識Cici的朋友眼裡，以前的她明媚動人，喜歡打扮喜歡戶外，是一個走到哪裡都活力四射的女性。如今她在天普市新開業的泰國大排檔看到她簡直判若兩人。

臉留印記 傷痕又癢又痛

因為藥物激素她胖了30磅，臉上四周是被灼傷的紅色印記。她變得不喜歡拍照也不愛打扮，兩個胳膊套著壓力衣、前胸和後背還未修復的傷痕時刻折磨着她。她說，她身上疤痕是硬的，又癢又痛，身體不能有大幅動作，因為心臟會難受。自己和以前不一樣了，只有忙碌起來才能暫時忘記身上的痛和皮膚修復時的拉扯感。

火災原因現在還不清楚，只知道客廳沙發周圍開始著火然後蔓延到房間其他的角落。回想起今年1月發生的火災Cici還心有餘悸。

被火圍困 「我不能倒下」

她說，當時她忙著創業，每天早出晚歸，1月某天晚上11點多，她回到在聖瑪利諾一室一廳的住處。在洗澡時，突然看到浴室門外火勢已起來，她本能想往外跑，但是根本跑不出去，門口已被火籠罩，無法打開。那時浴室內煙霧很大，她神智開始模糊，因為她是一個人住，如果暈倒就會葬身火海。Cici說，當時腦海中有無數個念頭閃過，她先是使勁喊救命，但無人應聲。

Cici裸著身體盤腿坐在洗手間，她說，那時神智已開始恍惚，但是心裡一邊想著遠在中國的媽媽，一邊默念，「我不能倒下，還有很多事情還沒做，我不能死」，自己平時強勢的個性在關鍵時候拿出和命運搏鬥的勇氣。

強撐身體 終等到消防車

她用手機打911，當時聲帶已被煙熏受損，她嘶啞艱難的逐字說下地址，打完電話讓她稍微安心一些，但消防員不可能馬上就到。她用雙手強撐著身體，她對自己說，要等到消防員來，要讓他們找到她，因為室內因停電黑漆漆的。

她不記得過了多久，也許有五分鐘或更久，消防員詢問她在哪裡，她用吃奶的力氣應答，當時眼睛已睜不開。消防員把她抱出去時，她還有模糊意識，告訴消防員自己身體特別冷。之後她就徹底失去意識，等醒來已是28天後。

Cici清醒後才發現自己身上燙傷非常嚴重，上半身遍布燒傷的疤痕，醫生說她是二級傷...
Cici清醒後才發現自己身上燙傷非常嚴重，上半身遍布燒傷的疤痕，醫生說她是二級傷。（cici提供）

一度病危 以為已在天上

Cici說，事後朋友們告訴她，醫院一度發出病危通知書，但大家都不是親屬不敢簽字，醫生說能不能救活全看她求生意志。後來她被轉到洛杉磯最大的燒傷醫院，在她的意識裡感覺自己已在天上，很多朋友在呼喚她。28天後醒來，醫護都表示沒想到她能活過來。

之後她又在醫院住了一個月，前後做了至少五次植皮手術。她身上燙傷非常嚴重，上半身遍布疤痕，醫生說她是二級傷，光住院的醫療帳單就一百多萬元。出院後Cici休息一個月，就開始忙碌。她整個手臂起水泡發膿，5月又住院做手術，在換藥植皮時太疼，母女兩個人一起哭。

Cici現在很怕火，包括煙花，她一個人在家時也不敢鎖門，生怕再發生火災自己跑不出去。她把自己故事分享出來，希望能鼓舞其他經歷困難的女性，人生除了生死無大事，其他紛紛擾擾都無需計較。

出院後Cici積極創業，在天普開設Mini Yeah泰式大排檔餐廳。（cici提...
出院後Cici積極創業，在天普開設Mini Yeah泰式大排檔餐廳。（cici提供）

聖瑪利諾 醫療帳單 天普

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