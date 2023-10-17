我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

報稅意外收到加州全保6000元帳單 洛縣華人申訴

記者邵敏／洛杉磯報導
加州全保承保期「順延」一年，令未即時察覺的洛縣華人報稅時增加不少麻煩。（取材自加州全保網頁）
加州全保承保期「順延」一年，令未即時察覺的洛縣華人報稅時增加不少麻煩。（取材自加州全保網頁）

10月16日（周一）是加州大部分地區原定延長報稅的最後截止日，洛縣一名華人被要求償還政府的健保補助費近6000元，否則無法完成報稅。面對這筆突如其來的費用，華人表示無法接受，目前已向加州聽證會部門（California hearing department）提起申訴（Appeal）。

洛杉磯縣華人林女士，趕在加州延長報稅截止日前，向會計師遞交所有的稅單。當會計師告知她，今年的補稅費一共是1萬1000多元時，林女士有些不敢相信，會計師解釋其中近6000元是政府去年支付的「加州全保」（Covered California）醫保補助，因為林女士家庭收入已超過補助範圍，因此需向政府償還補助金。

意外之保 全無印象

面對這筆意料之外的費用，林女士開始摸不著頭腦，她表示，去年在上班的公司已經購買醫療保險，並且每個月都在支付帳單，對於這份「加州全保」，她完全沒有記憶。經過一番調查，林女士了解到2022年一整年，她擁有兩份醫療保險，其中一份就是「加州全保」，而這份醫保是經紀人主動為林女士續保。

林女士致電保險經紀人，對方告訴她，2021年年底，曾為林女士續保2022年的「加州全保」，並在續保成功後通知客戶，但林女士完全忘了這件事情。她在查看與保險經紀的簡訊記錄中發現確有此事，2021年11月，這名保險經紀曾發過一條訊息，上面寫著：續保完畢，保險公司和計畫不變，保費是零元。

保費0元 沒放心上

保險經紀同時指出，根據林女士先前的家庭收入訊息，購買「加州全保」無需支付保費，政府給予全額補助。但今年報稅時，依照最新申報的家庭收入，就需要償還這筆6000元的政府補助費。林女士十分懊悔粗心大意，她表示，當時收到保險經紀的消息，可能看到保費是零，就沒有放在心上，直接忽略這份保險，再加上對「加州全保」規則不了解，不清楚家庭收入改變時保費也會隨之調整，需要及時更新。

後悔的同時，林女士也質疑，當時她並沒有要求這位保險經紀為她購買「加州全保」，「難道保險經紀主動為我續報時，不該問一下我是否需要這份保險？或者提醒收入發生變化時，我應該及時告知。」林女士補充說，2022年一整年，她沒有使用過「加州全保」，也沒有收到任何關於這份保險的信件通知。

對於需額外支付的帳單，林女士致電「加州全保」工作人員，對方建議可以向加州聽證會部門（California hearing department）申訴，看能否不用償還健保補助費。

投訴成功 曾有先例

本報記者致電採訪「加州全保」，工作人員表示，每年類似這樣的案例並不少見，該部門在接到投訴電話時，會根據具體情況進行調查分析，有些案件會直接取消需償還的補助費，有些案件則需要法官召開聽證會，再決定判決結果。

考量10月16日是最後的報稅截止日，會計師告訴林女士，必須遞交「加州全保」的稅單並支付費用，才能成功報稅，否則會產生罰款以及滯納金，如果法官最後判決無需支付，可再申請追回這筆費用。對此，林女士自責，「如果提早報稅的話，就不會像現在這樣被動，凡事不能等到最後的截止日才做。」

當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

加州 醫療保險 報稅

上一則

加州風暴區各縣 報稅再延至11/16截止

延伸閱讀

柏克萊加大、NASA、SKS合作在山景城建立36畝研究園區

柏克萊加大、NASA、SKS合作在山景城建立36畝研究園區
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
加州千禧世代 最愛遷居內華達州

加州千禧世代 最愛遷居內華達州
加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證
加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴
最低時薪25元 加州40萬醫護將加薪

最低時薪25元 加州40萬醫護將加薪

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用