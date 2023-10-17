報稅意外收到加州全保6000元帳單 洛縣華人申訴

加州全保承保期「順延」一年，令未即時察覺的洛縣華人報稅時增加不少麻煩。（取材自加州全保網頁）

10月16日（周一）是加州 大部分地區原定延長報稅 的最後截止日，洛縣一名華人被要求償還政府的健保補助費近6000元，否則無法完成報稅。面對這筆突如其來的費用，華人表示無法接受，目前已向加州聽證會部門（California hearing department）提起申訴（Appeal）。

洛杉磯縣華人林女士，趕在加州延長報稅截止日前，向會計師遞交所有的稅單。當會計師告知她，今年的補稅費一共是1萬1000多元時，林女士有些不敢相信，會計師解釋其中近6000元是政府去年支付的「加州全保」（Covered California）醫保補助，因為林女士家庭收入已超過補助範圍，因此需向政府償還補助金。

意外之保 全無印象

面對這筆意料之外的費用，林女士開始摸不著頭腦，她表示，去年在上班的公司已經購買醫療保險 ，並且每個月都在支付帳單，對於這份「加州全保」，她完全沒有記憶。經過一番調查，林女士了解到2022年一整年，她擁有兩份醫療保險，其中一份就是「加州全保」，而這份醫保是經紀人主動為林女士續保。

林女士致電保險經紀人，對方告訴她，2021年年底，曾為林女士續保2022年的「加州全保」，並在續保成功後通知客戶，但林女士完全忘了這件事情。她在查看與保險經紀的簡訊記錄中發現確有此事，2021年11月，這名保險經紀曾發過一條訊息，上面寫著：續保完畢，保險公司和計畫不變，保費是零元。

保費0元 沒放心上

保險經紀同時指出，根據林女士先前的家庭收入訊息，購買「加州全保」無需支付保費，政府給予全額補助。但今年報稅時，依照最新申報的家庭收入，就需要償還這筆6000元的政府補助費。林女士十分懊悔粗心大意，她表示，當時收到保險經紀的消息，可能看到保費是零，就沒有放在心上，直接忽略這份保險，再加上對「加州全保」規則不了解，不清楚家庭收入改變時保費也會隨之調整，需要及時更新。

後悔的同時，林女士也質疑，當時她並沒有要求這位保險經紀為她購買「加州全保」，「難道保險經紀主動為我續報時，不該問一下我是否需要這份保險？或者提醒收入發生變化時，我應該及時告知。」林女士補充說，2022年一整年，她沒有使用過「加州全保」，也沒有收到任何關於這份保險的信件通知。

對於需額外支付的帳單，林女士致電「加州全保」工作人員，對方建議可以向加州聽證會部門（California hearing department）申訴，看能否不用償還健保補助費。

投訴成功 曾有先例

本報記者致電採訪「加州全保」，工作人員表示，每年類似這樣的案例並不少見，該部門在接到投訴電話時，會根據具體情況進行調查分析，有些案件會直接取消需償還的補助費，有些案件則需要法官召開聽證會，再決定判決結果。