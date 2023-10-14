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無人車安全問題各說各話 業者稱比真人駕駛好遭質疑

記者陳開、敏梓、子為／洛杉磯報導
Waymo最新研究表明其技術比人類駕駛員安全，然而接連發生的事故仍引發人們的質疑和擔憂。（取自Waymo）
Waymo最新研究表明其技術比人類駕駛員安全，然而接連發生的事故仍引發人們的質疑和擔憂。（取自Waymo）

自動駕駛龍頭Waymo公司推出的全天24小時運營出租車首次登陸南加，民眾躍躍欲試的同時，也有人擔憂自動駕駛出租車的安全性。而先前在舊金山接連發生的自動駕駛出租車交通事故加大了反對者們的聲浪，引發諸多爭議，因此安不安全，至今支持反對者仍各說各話。

https://www.youtube.com/watch?v=DNmfIIDablk（影片製作/世說新聞團隊）

Waymo 與保險巨頭瑞士再保險 (Swiss Re) 合作，分析了保險責任索賠，以收集涉及無人駕駛汽車和人類駕駛汽車的碰撞數據。 該研究利用了超過1,250 億哩的60萬起索賠事件，為人類駕駛員碰撞事故創建了一個「基線」，再與Waymo涉及無人駕駛380萬哩的行駛里程紀錄進行比較。

研究顯示，目前在舊金山和鳳凰城運營的 Waymo 無人駕駛汽車與人類駕駛汽車相比，發生的財產損失事故減少了 76%。 每行駛一百萬哩，真人駕駛員就會提出 3.26 起財產損失索賠，而 Waymo 無人駕駛出租車則為 0.78 起。

Waymo的新研究還指出，該公司的無人駕駛汽車沒有發生過一起導致「人身傷害」的事故。不過，批評者仍不放心，質疑這些汽車是否已經在路上行駛了足夠長的時間，才開始與人類駕駛員進行公平的比較。 例如，Waymo 的無人駕駛汽車已行駛了大約 400 萬哩，但與交通相關的死亡人數通常是每1億哩計算的。

此外，近幾個月來，舊金山發生的幾起事故加劇了人們對自動駕駛汽車的批評。 據加州DMV檔案顯示，9月11日在舊金山，一輛Waymo汽車在交通堵塞時與另一名駕駛人相撞。 在今年8 月初，同樣是在舊金山，一輛載著一名記者和一名駕駛教練的自動駕駛汽車意外轉向中央分隔線，造成交通嚴重堵塞，還有無人駕駛出租車攔截了一輛救護車並撞死了一隻狗等事故接連發生，這些激起了反對者的聲浪，他們走上街頭抗議。

從Waymo碰撞事故的分析發現，大部分的事故是由其他車輛與無人駕駛車輛相撞造成的。 而Waymo 車輛有時也難以避開形狀不規則的無生命物體。 Waymo表示，其無人駕駛汽車能夠減少道路上的傷亡人數，雖然其報告碰撞事故數量可能會更高，因為即使是輕微事故Waymo也會報告，而真人駕駛員通常都不會報告類似事件。

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