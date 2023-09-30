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鑽石吧養老院2老婦遇害 死因窒息

編譯侯乃云 / 綜合報導
鑽石吧「幸福居家老人護理中心」護工李建春被控謀殺兩名老婦。（本報資料照片）
鑽石吧「幸福居家老人護理中心」護工李建春被控謀殺兩名老婦。（本報資料照片）

今年6月24日在鑽石吧養老院發生的凶殺案，根據法醫鑑定為窒息身亡，兩名婦女頭套塑膠袋在浴室內被發現。這兩名婦女分別為75歲的Monica Lee和83歲的Hee Sook Park，皆因為頸部受壓迫而窒息死亡。

根據聖蓋博谷論壇報報導，41歲的員工李建春被控為加害人，但法院紀錄他不認罪。警方尚未透露殺人動機，整起事件發生在位於23801 Sapphire Canyon Road的鑽石吧「幸福居家老人護理中心」。此案的檢察官麥克．馬托巴（Michael Matoba）拒絕發表評論。李建春的辯護律師伊凡．迪拉庫魯茲（Ivonne DeLaCruz）亦未做出回應。

隸屬於醫事檢驗處的調查員大衛辛普森（David Simpson）向警官提出報告指出，養老院的雇主在當天早上與李建春交談，李說：「我殺死了兩個人。」雇主隨後撥打911通報。根據報告，案發地點在養老院後邊的浴室，兩名死者頭上戴著用膠帶固定在頸部的塑膠袋，浴室地板上有幾個塑料袋、一捆電線圈、一條腰帶和一條延長線。

Park的毒物檢驗測出三種藥物反應，其中一種用來治療癡呆症。Park患有糖尿病、癡呆症，並且在另一個照護機構折斷左手腕。加州社會服務部門的發言人傑森．蒙蒂埃爾（Jason Montiel）表示該案件仍在調查中。李建春目前被羈押在洛杉磯的監獄，保釋金為400萬美元。他在波莫納高等法院的聽證會定於12月7日舉行。

今年6月24日發生在鑽石吧養老院的凶殺案報告出爐。(取材自Google Maps...
今年6月24日發生在鑽石吧養老院的凶殺案報告出爐。(取材自Google Maps)

養老院 鑽石吧 加州

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