鑽石吧養老院2老婦遇害 死因窒息

鑽石吧「幸福居家老人護理中心」護工李建春被控謀殺兩名老婦。（本報資料照片）

今年6月24日在鑽石吧養老院 發生的凶殺案，根據法醫鑑定為窒息身亡，兩名婦女頭套塑膠袋在浴室內被發現。這兩名婦女分別為75歲的Monica Lee和83歲的Hee Sook Park，皆因為頸部受壓迫而窒息死亡。

根據聖蓋博谷論壇報報導，41歲的員工李建春被控為加害人，但法院紀錄他不認罪。警方尚未透露殺人動機，整起事件發生在位於23801 Sapphire Canyon Road的鑽石吧「幸福居家老人護理中心」。此案的檢察官麥克．馬托巴（Michael Matoba）拒絕發表評論。李建春的辯護律師伊凡．迪拉庫魯茲（Ivonne DeLaCruz）亦未做出回應。

隸屬於醫事檢驗處的調查員大衛辛普森（David Simpson）向警官提出報告指出，養老院的雇主在當天早上與李建春交談，李說：「我殺死了兩個人。」雇主隨後撥打911通報。根據報告，案發地點在養老院後邊的浴室，兩名死者頭上戴著用膠帶固定在頸部的塑膠袋，浴室地板上有幾個塑料袋、一捆電線圈、一條腰帶和一條延長線。