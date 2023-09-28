誘買禮卡詐財 3華男罪成

洛縣三華男因詐騙他人購買禮品卡被判有罪。（Unsplash）

洛杉磯縣三名華人因詐騙他人購買Target 禮品卡被判有罪，他們被控在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

根據美國司法部消息，三名被告分別是35歲的艾爾蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音譯）；28歲的哈岡居民胡博文（Bowen Hu，音譯）；29歲的鑽石吧居民史泰然（Tairan Shi，音譯）。近日，在陪審團十天審判後，裁定三人洗錢罪成立，其中白布雷德還被判額外一項謀劃洗錢罪和在保釋期間犯罪。

判決公布後，胡博文和史泰然被當場收押，白布雷德自2022年2月已在羈押候審中。

根據法庭上檢方證據，三人與在中國的詐騙集團 合謀，由中國的詐騙犯從美國民眾騙取Target禮品卡後，三人再幫忙於美國本地銷贓。具體作法是，位於中國的詐騙集團佯裝政府或執法機關打電話給美國居民，稱他們的身分被盜，或即將被拘捕，通過購買Target禮品卡可以解決該問題。騙子集團還假裝成大公司給民眾發郵件，謊稱他們的銀行帳戶有問題，只能通過購買Target禮品卡來解決。

在此過程中，受害人通常不止購買一張禮品卡，金額累積往往超過500元，他們將購買的禮品卡卡號和密碼告訴騙子。

本案中的三名被告：白布雷德、胡博文和史泰然從中國的詐騙集團收取了超過5000張禮品卡，該集團代號「魔術燈」，他們在騙取禮品卡後，通過中國大陸社交軟件微信 轉賣給他人。三名被告通過微信將禮品卡交給「跑腿人」（runners），這些人利用禮品卡在洛縣和橙縣不同的Target購買電子商品。

檢方估計三名被告在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

其中白布雷德早在2020年11月就因涉嫌詐騙被捕，之後交保釋放。沒幾天他又頂風作案，參與進另一起Target禮品卡詐騙案中。為了不直接參與案件，他發展了一名助手，該助手幫助他九折出售詐騙得來的禮品卡，涉案金額約有3萬6000元。

聯邦地區法官André Birotte Jr. 安排在2024年1月26日對三人量刑宣判，最高可判20年監禁。