我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

誘買禮卡詐財 3華男罪成

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣三華男因詐騙他人購買禮品卡被判有罪。（Unsplash）
洛縣三華男因詐騙他人購買禮品卡被判有罪。（Unsplash）

洛杉磯縣三名華人因詐騙他人購買Target禮品卡被判有罪，他們被控在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

根據美國司法部消息，三名被告分別是35歲的艾爾蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音譯）；28歲的哈岡居民胡博文（Bowen Hu，音譯）；29歲的鑽石吧居民史泰然（Tairan Shi，音譯）。近日，在陪審團十天審判後，裁定三人洗錢罪成立，其中白布雷德還被判額外一項謀劃洗錢罪和在保釋期間犯罪。

判決公布後，胡博文和史泰然被當場收押，白布雷德自2022年2月已在羈押候審中。

根據法庭上檢方證據，三人與在中國的詐騙集團合謀，由中國的詐騙犯從美國民眾騙取Target禮品卡後，三人再幫忙於美國本地銷贓。具體作法是，位於中國的詐騙集團佯裝政府或執法機關打電話給美國居民，稱他們的身分被盜，或即將被拘捕，通過購買Target禮品卡可以解決該問題。騙子集團還假裝成大公司給民眾發郵件，謊稱他們的銀行帳戶有問題，只能通過購買Target禮品卡來解決。

在此過程中，受害人通常不止購買一張禮品卡，金額累積往往超過500元，他們將購買的禮品卡卡號和密碼告訴騙子。

本案中的三名被告：白布雷德、胡博文和史泰然從中國的詐騙集團收取了超過5000張禮品卡，該集團代號「魔術燈」，他們在騙取禮品卡後，通過中國大陸社交軟件微信轉賣給他人。三名被告通過微信將禮品卡交給「跑腿人」（runners），這些人利用禮品卡在洛縣和橙縣不同的Target購買電子商品。

檢方估計三名被告在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

其中白布雷德早在2020年11月就因涉嫌詐騙被捕，之後交保釋放。沒幾天他又頂風作案，參與進另一起Target禮品卡詐騙案中。為了不直接參與案件，他發展了一名助手，該助手幫助他九折出售詐騙得來的禮品卡，涉案金額約有3萬6000元。

聯邦地區法官André Birotte Jr. 安排在2024年1月26日對三人量刑宣判，最高可判20年監禁。

該案主要由國土安全調查部（HSI）以及聯邦調查局聯合偵辦，南加州及美國其他地區數個地方執法部門包括布瑞亞（Brea）警局，芳塔那（Fontana）警局等都予以協助。

洛縣三華男因詐騙他人購買禮品卡被判有罪。（Pexles）
洛縣三華男因詐騙他人購買禮品卡被判有罪。（Pexles）

詐騙集團 Target 微信

上一則

社媒新騙局 冒充IG員工發放百萬獎金

延伸閱讀

勾結中國詐騙集團行騙 三華男洗錢250萬元

勾結中國詐騙集團行騙 三華男洗錢250萬元
全美半年被詐44億 專家：要你買禮卡轉帳 別信

全美半年被詐44億 專家：要你買禮卡轉帳 別信
電信詐騙猖獗 半年110萬起 經濟損失逾44億

電信詐騙猖獗 半年110萬起 經濟損失逾44億
誘買禮品卡詐騙數百萬 華人夫妻被訴

誘買禮品卡詐騙數百萬 華人夫妻被訴
維州華男詐700萬禮品卡 陪審團裁決罪成

維州華男詐700萬禮品卡 陪審團裁決罪成
涉殺女學生 馬州喬郡17歲少年被控罪

涉殺女學生 馬州喬郡17歲少年被控罪

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看