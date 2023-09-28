社媒新騙局 冒充IG員工發放百萬獎金

「銀行」也向阮先生確認了中獎金額。（受訪人提供）

近年來，社群媒體上的騙術層出不窮，讓人防不勝防。 近日，在Instagram上又出現一種新型騙局，讓「資深」社媒玩家也險些上當，不禁感歎騙術高超。

家住蒙特利公園市的阮先生說，他玩臉書已有十多年了，平日空閒時會在社交媒體上分享一些生活片段，同時搜索生活信息。 幾個月前，阮先生決定擴大自己的社媒「戰場」，入駐時下深受年輕人追捧的Instagram。

但在9月17日這一天，一位名叫Vanessa Sarah Pluto的陌生人關注了阮先生的賬號。 Vanessa自稱在Instagram總部上班，與阮先生聯繫目的是通知他幸運地成為Instagram的中獎用戶，獲得獎金100萬美元。

阮先生說，看到這條消息後，他的第一反應是「騙子」，但他還是點進了對方的主頁。這個陌生帳號的頭像是一位中年白人女性，粉絲超過千人， 她的簽名欄寫著：「Instagram 官方」、「家住加州 Menlo Park」，以及一些日文字樣。 一時間，阮先生開始有些質疑自己的判斷，這位陌生人的帳號看起來似乎並不像一個騙子。不過，謹慎的阮先生並沒有理會這條消息。

沒過多久，另一個陌生帳號也開始給阮先生發私訊，同樣也是有關中獎的消息。 而這次的帳號頭像是一位身穿藍色職業套裝的中年女性，叫Nora Heinrich。 在她的介紹欄上，一目了然地寫著「Instagram諮詢師」、「在Instagram工作」、「住在加州Mountain View」等關鍵詞。

在介紹欄下面，是一張由多圖拼接而成的照片。照片上一位身著白色西裝、帶著黑框眼鏡的中年女性，坐在辦公桌前，桌上放著一個印有Instagram圖標的白底名牌，十分醒目。 阮先生繼續往下翻，全是一些她在Instagram的工作照。

這下阮先生動搖了，心想這可能不是騙局，或許自己真是中獎了。 於是，不想錯過獎金的阮先生抱著試試看地心態，按照這兩位「Instagram員工」的要求填寫了姓名、住址、職業、郵箱、銀行帳號等個人信息。

阮先生回憶，提交信息後沒多久，對方就回覆他100萬美元獎金已成功匯至美國合眾銀行（U.S. Bank)，並發給他一個包含「US Bank」的郵箱，讓他自己聯繫銀行進行查詢。 阮先生說：「當時我還覺得納悶，既然中獎了，為什麼不邀請我去加州總部領獎呢？而是直接把獎金打給銀行了。而且，他們還告訴我要保密，洩露消息會導致我失去中獎資格。」

半信半疑的阮先生嘗試撥打官方電話找銀行求證郵件發出後，阮先生很快收到「銀行」的回覆——郵件上面印有「US Bank」標誌，甚至還有發件人的職業照片。 「銀行」稱，已將Instagram Social Network執行長發放的100萬美元獎金，存入了阮先生的活期賬戶，前提是，他須先支付1800美元的「轉帳費」，才能將這筆獎金從「銀行」的日本 總部轉至阮先生美國銀行的賬戶。

至此，阮先生才確定，這真的是一場騙局。「Instagram的總部明明就在加州，我也住在加州，為什麼還要把錢從日本總部匯來美國，根本說不通。」