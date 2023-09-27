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Uber攜手洛城Yellow Cab 擴大車隊

洛杉磯訊
洛杉磯Yellow Cab出租車公司宣布與Uber建立合作夥伴關係。（Yellow Cab臉書）
洛杉磯Yellow Cab出租車公司宣布與Uber建立合作夥伴關係。（Yellow Cab臉書）

優步（Uber）在其平台上引入更多出租車的計劃又向前邁進了一步，就在9月26日（周二）優步宣布，與洛杉磯Yellow Cab計程車公司建立合作夥伴關係。該合作使在洛杉磯、橙縣和聖地牙哥縣運營的六支出租車車隊能夠獲得 Uber 的行程推薦。

優步美國和加拿大移動業務總經理Camiel Irving在一份電子郵件聲明中表示：「隨著我們繼續加強與出租車行業的關係，我們很高興宣布與洛杉磯Yellow Cab 及其在南加州的五個合作車隊建立合作夥伴關係。我們對加州當地監管機構的支持感到鼓舞，並期待繼續與我們的出租車合作夥伴密切合作，為全國更多的出租車司機和城市帶來該計劃的好處。」

參與此交易的南加州計程車營運公司執行長 William Rouse 表示，與 Uber 合作可以讓計程車司機接觸到更多乘客，同時幫助 Uber 增加數百名司機。他表示，多年來計程車業已經失去了大部分夜間業務，夜間出行量下降，他認為此次合作是重建這一存在的「巨大機會」。

Rouse旗下六家計程車公司總計約1200輛車，包括聖地牙哥Yellow Cab、加州Yellow Cab、洛杉磯Yellow Cab、長堤Yellow Cab、Fiesta Taxi Cooperative Inc. 和 United Checker Cab。

Uber 和計程車公司的技術將分階段整合。 首先，Uber的應用程式將被加載到司機的平板電腦上，司機將透過該應用程式接聽電話。 最終，Uber 將直接與計程車公司的調度系統整合。洛杉磯Yellow Cab 及其合作夥伴車隊由Rouse 監管，在數位平台 RideYellow 上提供所有乘車服務，在計程車司機註冊後，將在未來幾周內開始收到優步行程推薦。

去年Uber舊金山計程車試點計畫公開後，一些計程車司機對 Uber 不斷增長的影響力表示擔憂。 Uber 指出，舊金山市交通局的一項季度分析顯示，今年4月至6月期間提供 Uber 出行服務的司機，每月從這些行程中平均賺取 1767 元，比不提供Uber出行服務的計程車司機高出 23.8%。

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