洛縣新冠新疫苗開始施打 多數人可免費接種

最新版新冠疫苗近期已經在洛縣開打。（取材自Pexels）

洛杉磯縣衛生局發布消息，最新版新冠疫苗 已經開始在全縣範圍施打。六個月以上人士均可施打該疫苗，將有效減少新冠變種病毒對人體的傷害。雖然這是新冠疫情 以來新冠疫苗第一次商業化，但美國法律對其價格和保險進行了規範，幾乎每個人都可以免費施打。

根據洛杉磯縣衛生局資訊，目前洛縣境內的藥房、門診、醫院已經陸續收到最新新冠疫苗，並開始施打。不論身分、有無健保 ，均免費施打。衛生局建議6個月以上人士至少施打1針最新版疫苗。有慢性疾病、65歲以上或懷孕人士應該優先施打。衛生局表示，即便之前施打過疫苗，民眾有必要接受最新疫苗的注射，因為之前疫苗抗體會隨著時間消失。

衛生局建議，施打完上1針疫苗的民眾等待至少兩個月再打新疫苗，剛感染過新冠病毒的民眾可等待3個月再打。5歲以下孩童以及身體有免疫缺陷的民眾，最好詢問醫生有關最佳的施打時間和劑量。

民眾可在網站myturn.ca.gov查詢住家附近可施打新冠疫苗的門診、藥房。本次的新版疫苗是疫情以來第一次的疫苗商業化，即疫苗的製造、施打、收費都是按市場運作的。

不過民眾不必擔心花大價錢施打新版疫苗。根據美國「可負擔法案」（Affordable Care Act）以及「CARES」政策，加州白卡、聯邦藍卡醫療健保計畫以及私人健保計畫，都應包含最新疫苗的費用。

對於使用私人健保的民眾，網路內門診大疫苗不收費，但網路外的可能會有費用。若一個人的健保不包含疫苗費用，那麼他應該可以享受「Bridge Access Program」提供的免費疫苗項目。對於沒有保險的兒童，也有相關項目幫助他們免費施打最新的新冠疫苗。