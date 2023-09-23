加州擬准保費考慮氣候因素 主管機關將制定新規則

加州保險監管機構21日宣布，擬允許保險公司在設定保費時考慮氣候變化，避免保險公司因野火及其他自然災害的巨大損失而撤離加州，圖為加州馬里布海灘野火過境後的景象。（本報資料照片）

加州保險 監管機構21日宣布，擬允許保險公司在設定保費 時考慮氣候變化，避免保險公司因野火及其他自然災害的巨大損失而撤離加州。

加州保險局局長萊拉（Ricardo Lara）表示，加州擬制定新規則，允許保險公司在設定保費時考慮未來風險。不過，只有在他們同意為生活在高風險地區的房主提供更多保單前提下，他們才能這樣做。而這一改變，可能會導致已經面臨高漲價的房主支付更高保險費用。據加州保險部門稱，2023年，加州已有8家保險公司要求將保費提高至少20%或更高。

加州原本不允許保險公司考慮當前或未來的風險來決定保費。因此，保險公司只能根據過去在財產上發生的情況來設定保費價格。由於近些年來氣候變化使得野火、洪水和風暴變得更加普遍情況，保險公司認為加州以往限制規定使得難以真正評估財產風險。在過去一年來，在加州經營的前12大保險公司中，有7家公司已宣布不是暫停業務，就是限制在當地的新業務。

由於氣候變得愈來愈炎熱和乾燥，野火變得更大規模和猛烈。加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）指出，加州歷史上最具破壞性的20場野火中，有14場發生在2015年以後。

許多保險公司已不再續保許多生活在受到野火威脅地區的房主的保單。在這種情況下，房主就不得不購買加州公平保險准入要求（FAIR）計畫的火險。該火險計畫要求在加州經營的所有保險公司都必須支付款項，以提供FAIR計畫的保險。至2021年前的五年中，加州FAIR計畫的參保人數幾乎翻了一番。而在近兩年中，參加FAIR計畫數量更是倍數激增。

萊拉表示，新計畫要求保險公司在野火風險地區的全部市場份額中提供至少85%的保單。這意味著如果一家公司為20戶房屋提供保單，那它就必須為野火受損地區的房主提供17份新保單，以將這些人從FAIR計畫中移出。

萊拉強調，這是監管部門和保險公司之間的一項具有歷史意義的協議。

代表保險公司的美國財產意外保險協會（American Property Casualty Insurance Association），將萊拉實施的計畫稱為「解決市場惡化所需眾多步驟中的首要一步」。

消費者維權團體也表示，並不反對保險公司使用模型來預測未來，以確定其保費。但希望了解這個模型的具體內容。目前還不清楚加州的新規則是否允許這樣做。州監管機構將在2024年花費大部分時間來決定規則的具體內容。萊拉指出，他承諾將這些模型公開。他說「監管部門將能夠驗證這些模型，以確保它們的準確性。」