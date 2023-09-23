收入減、擁房率降、人口增長持續放緩 南加挑戰多

南加州政府協會和南加大合辦第34屆年度人口研討會，專家認為南加州的房主和租屋者仍然承受著高昂的住房成本負擔。（主辦單位提供）

南加州 政府協會（SCAG）和南加大 聯合本周舉辦的2023年度人口研討會指出，住房價格居高不下，生活成本大幅增加，加上老齡化和移民下降，南加六縣地區人口增長將持續放緩。與此同時，居民收入減少、擁房率下降、外遷人口增加，南加面臨諸多挑戰。

南加州地區人口統計學、經濟學者以及公共和私營機構相關代表400人參加研討，並對美國人口普查局最新發布的美國社區調查（American Community Survey）結果進行分析和評估。

統計顯示，2022年，離開南加州前往外州外國的居民百分比為1.9%，與前一年持平，但高於2019年疫情前期的1.4%。數據同時顯示，南加地區老齡化持續嚴重，65歲以上人口比率微升至15.2%，比2019年高出整整一個百分點，比2006年高出整整五個百分點。出生率下降和外國移民減少，以及人口外遷上升，南加六縣和整個加州的人口增長放緩。

加州財政廳首席人口統計學家Walter Schwarm指出，加州人口增長率將降至0.27%，大大低於先前預測的0.8%。加州政府目前預計加州人口將在2044年達到高峰4020萬，此後開始下降。

與會專家分析表示，由於生活成本升高，高齡勞工率將繼續升高，比如2022年，南加六縣雖然大部分人口已達到傳統退休 年齡，但更多人選擇不退休，退休年齡勞動參與率上升至64.4%。與此同時，由於愈來愈多的勞工疫情後回到辦公室或從完全遠距工作轉向混合出勤，居家工作下降，2021年至2022年間，南加地區居家工作率從19.3%下降至15.7%。

專家指出，南加居民受經濟困擾的比率和幅度愈來愈大。由於通貨膨脹超過收入增長，2022年該地區實際家庭收入中位數下降，家庭收入中位數從2021年的9萬686元下降至2022年的8萬9990元。住房擁有率也在下降當中，從2021年的53.5%下降至2022年的52.9%，且南加州居民的住房擁有率仍遠低於全國平均的65.2%。

南加州的房主和租屋者仍然承受著高昂的住房成本負擔。32.8%的業主家庭和55.6%的租屋者將家庭收入的30%或更多用於房租或貸款，兩項目數字均明顯高於22.6%和48.2%的全國水準。