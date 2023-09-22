韓國城停車場搶案 亞裔女損失10萬

嫌疑男子用槍指著對方搶劫。（取自現場監控）

一段持槍搶劫的視頻日前被公布，案發在本月上旬，洛杉磯 一女子被人追蹤到韓國城附近的高級公寓停車場，隨後遭持槍搶劫，現金及珠寶損失價值共10萬元。現場監控，記錄搶劫的整個過程，從畫面看，被搶女子有可能是亞裔 。

視頻來源：現場監控╱記者邵敏後製

搶劫發生在9月7日晚8時35分，案發地位於Wilshire大道和McCadden廣場附近的漢考克公園（Hancock Park）地區。洛杉磯市警局（LAPD）稱，被害人被搶走價值近10萬元的現金和珠寶。

監控畫面可以看到，一名身穿連帽衫的嫌犯，走進一棟公寓大樓停車場，他先伺機隱藏，甚至遮住臉，等受害者停車並離開車輛後，劫匪突然靠近女子，他用槍指著對方，搶走裝滿現金與珠寶的背包。

被害人看起來是中年亞裔女，身穿白色上衣，她對眼前的突發狀況驚慌失措，往後連退幾步，並把手中的包很快交給劫匪，沒有抵抗。 隨後，嫌犯坐上另一名男子駕駛的汽車離開現場。

據悉，受害者在襲擊中沒有受傷，警方沒有透露被害人的身分信息。 案發現場鄰居表示，受害者在韓國城擁有一家珠寶店，幾天前商店遭到搶劫，警方認為這些案件有關聯。