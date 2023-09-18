奇諾岡華翁槍殺35歲兒 案發原因調查中

發生槍擊案的附近街區。（記者啟鉻／攝影）

南加華人 眾多的奇諾岡市（Chino Hills）日前發生家庭悲劇，年屆八旬華裔 老父槍殺35歲兒子。鄰居表示，死者疑多年患有精神疾病。不過該說法尚未獲得警方證實，案發原因仍在調查中。

案發社區有居民指出，槍手是79歲的王姓華裔（Jimmy Wang），與太太居住在市區Buckhaven路2900號（2900 Block of Buckhaven Road）。這對老夫婦可能已經在此居住30年，他們有一個兒子，可能患有精神疾病。該居民表示，平時沒有聽到吵鬧聲，這一家人很安靜。15日午後約1時30分，該居民出外工作，聽家人告知社區來了大批警察，繼而獲悉Jimmy Wang朝35歲兒子Alexander Wang開槍，後者受重傷送醫不治。

鄰居表示，平時經常見到這對華裔老夫婦，感覺很友善，見面時會互相打招呼，但不太常見到他們的兒子。這次槍擊 事件給一向平靜社區帶來很大震動，大家都感到很悲傷。社區此前沒有發生過類似案件。

本報記者詢問在奇諾岡市居住近40年、經常組織社團活動的華裔活躍人士，是否認識兇手，對方表示不熟悉。顯示兇手一家在社區可能不活躍，與當地華人居民沒有多少互動。

地產公開資料顯示，案發住宅建於1990年代，擁有四居室三衛浴，是獨立屋，面積逾2500平方呎，市值超過126萬元。

聖伯納汀諾縣警局（San Bernardino County Sheriff）指出，接到報案是15日午後約1時28分。警方趕到現場後，槍手Jimmy Wang未作抵抗向警員束手就擒。警員在屋內找到至少身中一槍的Alexander Wang，在現場簡單包紮後，送到附近醫院搶救，最終宣布不治。兇嫌Jimmy Wang被拘押在West Valley Detention Center 。