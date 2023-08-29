現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

南加 近月來緊張的房源，讓許多「剛需買家」（自住首套房買家）苦不堪言。不僅市面上可供選擇的房屋有限，在出價「搶房」時，還要面臨許多「現金買家」的競爭。

據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，中國「現金買家」的數量明顯增長；但與以往不同的是，最近來自中國的買家，不乏30多歲的年輕人，他們看房的目標均在百萬以上，且非常注重房屋所在的學區。

造成這一現象的原因，似乎可以從近幾周的中國經濟數據窺探一二。多項數據顯示，中國停止「清零」政策後，經濟成長速度不如預期。紐約時報報導，中國二季度國內生產總值（GDP）僅比一季度高0.8%，國際貨幣基金（IMF）將中國未來多年的GDP成長率，下修到估計不到4%。而原本看好中國經濟復甦的摩根大通（JPMorgan Chase），也調降對今年中國GDP成長的預測，從5月初時6.4%的降至4.8%。

這些圍繞中國經濟放緩的信號，讓許多習慣經濟持續成長、生活水平不斷提高的中國民眾感到不安。據投資 移民諮詢公司Henley&Partners研究報告，隨著中國經濟增長放緩，2023年將有1萬3500名中國高淨值人士（資產超過100萬美元）出走，數量為各國之最。

中國上海的李先生和太太就是「出走海外」的年輕家庭之一。他們雖在中國擁有多套房產，但最近也開始著手安排在美購置房產的計畫。李先生說，他對目前中國的經濟環境比較悲觀，暫時看不到更好的工作、經營以及財富增值的機會，他希望以此方式分散資產風險，避免把「雞蛋放在同一個籃子」。而另一方面，也為他們剛出生兒子未來的教育 提前打算。

對下一代教育的考量，是年輕人在美購房的主要原因之一。對於許多中產階級年輕夫婦來說，目前中國的教育環境並不能滿足他們對子女教育的預期。李太太表示，中國「雞娃」風氣嚴重，教育環境競爭激進，孩子們在很小的時候就不得不面臨極大的學業壓力。

另一位剛剛在美國生完寶寶的Shelly表示，雖然國際學校和私立教育機構會更加注重平衡，但高額的學費和嚴苛的入學門檻讓她覺得不值得。而且她感覺中國國際學校的硬件環境和教育水平和和美國優質學區相比，仍存在差距。 「選擇中國的國際學校，還不如直接去國外讀書。」

Shelly還提到，疫情後，她身邊的很多朋友都萌生移民國外的想法，或「至少家庭中有一人能拿到綠卡」。

除這些年輕的父母外，中國一些高淨值年輕人也在等候時機進場買房。在北京工作的投資經理陳先生表示，雖然從經濟數據看，美國目前宏觀經濟依舊表現強勁，但對美國經濟「硬著陸」的預測分析仍不在少數。他打算等2024或2025年美國經濟出現衰退跡象時，再抄底投資美國房產。氣候宜人、生活便利的南加州，是他的首選地區。