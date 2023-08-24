好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

該金條實物圖。（受訪者提供）

黃金一直是投資 愛好者鍾愛的理財產品，以商品種類多樣、價格優惠的好市多 ，近日在官網悄悄上架了一款1盎司0.9999純金的金條，一經上架就被瘋搶，許多華人 也加入到搶購行列中，並讚嘆「很划算」。

就在7月，加拿大好市多（Costco）上架了一款名為瑞士PAMP命運女神金塊「PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan Gold Bar」的金條，讓美國的好市多粉絲們大喊「羨慕」。8月10日，美國好市多官網悄悄上架了這款金條，幾小時內就一搶而空，8月18日再次上架後也是秒搶光，且每個帳號限購兩塊。黃金屬於貴金屬，1盎司的金條相當於約31.1克。

居住在南加州的華人小劉表示，自己在社交平台上看到有人說金條上架了，就趕緊下單兩條，「覺得這個造型很好看，而且黃金是保值產品，也可以收藏」。

她在8月10日購入時的價格為1959.99元，她說，「在許多黃金平台上買金條需要支付手續費、郵費以及保險等費用，雖然看起來好市多的價格比即時金價高一點，但是通常金條這種還需要支付百分之幾的「溢價」（premiums）費，這樣比較下來好市多的價格要比黃金現貨的市價便宜」。小劉補充，自己發現購買一根金條需要支付稅費，但是購買兩條就免稅。

在社交平台上，也有不少華人網友分享了搶購好市多金條的經驗，有網友還分享了「薅羊毛」的方法，即好市多黑卡會員享受2%的返利，開通好市多信用卡（Costco Citi Card）可再享受2%的返利。在8月18日這款金條再次上架，價格為1929.99元，有網友通過這個方法購買，算下來一條約1853元，網友稱「真的非常划算」。