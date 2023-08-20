沙袋搶不到 注水防洪堤可替代

聖蓋博市府公共事務部。（記者王若然／攝影）

為了應對即將到來的颶風 喜萊莉，南加 州多個城市都發放免費沙袋給民眾。面對84年一遇的颶風可能帶來的極端天氣，南加居民不敢懈怠，多個城市的沙袋開放領取幾小時就被搶光。

華人 聚集的聖蓋博市（San Gabriel）18日下午2時30分在社交媒體平台發放預警，提醒市民做好防洪雷暴大風天氣，其中提到在18至21日期間，可以至該市公共事務（Public Works）局停車場免費領取防洪沙袋，每戶限領10個。

然而記者19日一大早到達公共事務局停車場，但冷冷清清。走進才看到，大樓門上張貼告示：「沙袋18日已經被領完」。不少民眾也陸續驅車來領沙袋，五分鐘內就有三輛車來，都空手而歸。

另外一華人聚集城市羅斯密市（Rosemead），在18日下午發出通知，稱在天普市消防局免費發放沙袋，領完為止，結果19日中午，該市就更新通知，稱該處消防局的沙袋已經被領完。不過民眾也可以致電洛縣其他消防局是否還有沙袋：4號消防局電話626-2801833，或42號消防局626-2862417。