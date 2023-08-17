趙美心：「降低通膨法」減醫療費用

趙美心呼籲支持「降低通膨法」，降低美國人醫療費用。（記者朱敏梓／攝影）

國會議員趙美心 15日出席「保護我們的護理（Protect Our Care）」推出第五次全國巴士之旅，表達對「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）的支持，並提供該法如何改善並降低美國人的醫療保健費用的數據。

趙美心說，「經過數十年與大型製藥公司和共和黨 對醫療保健的攻擊的鬥爭，我對今天感到非常興奮。在美國，我們看到許多人正在和處方藥的費用作鬥爭，這是令人無法接受的。即使是一些最常見的藥物，如胰島素，每個月也要花費數百元，這都是因為製藥公司不斷抬高藥品價格，從中賺取巨額利潤」。

她說，「現在我們終於對製藥公司暢通無阻的商業模式進行了反擊，然而大型製藥公司正在法庭上提起訴訟，試圖剝奪醫療保險 的談判權，而共和黨議員也提出了立法，試圖廢除降低通膨法中的所有藥品定價措施，削減重要的醫療保健計畫」。

趙美心補充，這兩者都將導致數千萬美國人的醫療費用增加，並導致數百萬人失去醫療保險和護理，老年人的醫療保健也將面臨威脅。她表示，慶幸的是，絕大多數美國人都站在他們這一邊，支持「降低通膨法」中減少處方藥和醫療費用的措施，以及為患有懷孕、哮喘、關節炎癌症或心臟病等患者提供的關鍵保護。