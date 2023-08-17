打砸搶頻傳 警批0元保釋讓再犯比率高

位於Topanga的Nordstrom遭到大批歹徒闖入洗劫。（取自ABC7電視台）

洛杉磯 市近日連續發生兩起大型打砸搶案件，Nordstrom百貨公司的搶案更涉及30人、10萬元的贓物，包括洛市警察工會、洛市警長摩爾、洛縣 警長盧納等紛紛將原因歸咎於「零元保釋」制度。

洛市警察工會Los Angeles Police Protective League發言人Tom Saggau 15日接受Fox News訪問時強調，這類案件越來越猖獗，正是因為再度恢復的「零元保釋」制度。

警察工會指責，零元保釋就等於犯罪邀請函，代表輕罪嫌犯可以不必繳納保釋金就能獲得釋放，拜託罪犯一定要回來完成未竟之業。

不只洛市警察工會批評零元保釋（zero cash bail）導致打砸搶大增，洛市警長摩爾（Michel Moore）與洛縣警長盧納（Robert Luna）近日也接連發言反對零元保釋政策。

摩爾則說，保釋金本身就有嚇阻作用，因為再犯罪的成本會更高；盧納則說，自法院恢復零元保釋後，洛縣警局（LASD）逮了1573人，其中竟有226人是一放出來就再度被捕的，而且第二次犯行更嚴重。

零元保釋措施在新冠疫情 期間推出，意在減少在監人數，在2022年7月取消後，2023年5月恢復，因為法院裁定，無法繳納保釋金者就得被多關幾天並不合法。這也導致工會、警長對打砸搶大增的合理解釋，認為現有證據足以證明參與者包括剛被釋放者，不過，洛市警局（LAPD）仍在調查這起所涉金額在6萬元至10萬元間的案件，就算逮到20至30名嫌犯，也不清楚洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）會如何處理。

工會發言人Tom Saggau說，賈斯康大概會大義凜然地要這些傢伙睡前別忘記抱抱，喝杯牛奶、吃點餅乾吧。賈斯康辦公室給Fox News的回覆則是，格蘭岱（Glendale）與Topanga商場案件不可饒恕，檢方一直與洛市、格蘭岱警局保持聯繫、提供必要協助，未來也將與執法人員合力將嫌犯逮捕歸案。