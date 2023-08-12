美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動
中國文旅部10日上午宣布，恢復旅行社經營中國公民出境旅遊業務第三批國家名單，其中包括美國在內的78個國家，暫停3年之久的中美團隊旅遊業務重啟，雖暑假將過去，但10月美中航班將有一波擴增，可能迎來票價波動。
除了之前各大美中航空公司擴增開通直飛航班之外，從8月開始，美聯航（United Airlines）已確定新增航班包括，8月2日起舊金山到香港航線，每周一、三、四、五、六從舊金山直飛香港，每周二、四、五、六、日從香港直飛舊金山，一直持續到10月28日。而10月28日起，美聯航將新增每日一班從洛杉磯直飛香港的往返航班。 10月29日起，新增每日一班舊金山直飛台北的往返航班。以上這些航班想回中國大陸都需要轉機。
另美、中兩國同意，自9月1日起增加中方往返美客機達每周18班次，至10月29日再增為每周24班次。
近期有華人反映，美聯航官網放出了從10月29日起，洛杉磯直飛上海的機票，但價格貴得出奇。針對這一現象，洛杉磯票務人士顧彬彬表示，目前遵從美中航班的對等協議，每周美中航班總共12趟。美聯航的這波操作屬於預售，該航班並沒有得到美國交通部的批准，美聯航在前幾年也有過這樣的行為，如果屆時航班沒有新增，可能就會退票或者以代金券的形式返還旅客。
顧彬彬表示，目前美中的直飛機票價格波動取決淡旺季，比如8月美飛中的機票都有所回落，直飛價格在2000元以上，轉機價格平均約在1500到1800元之間，淡季可能一直要持續到10月。而中飛美因為面臨8到9月暑期結束返美旺季，直飛相對會比之前高出許多，轉機價格在1800-2000元。
從目前申請美國B類簽證的預約面簽時間來看，北京大使館已經排到了2024年1月，上海已經排到了2024年2月，廣州2024年1月。對於目前還沒有10年美國旅遊簽證的中國公民來說，想赴美成團遊的第一步仍是拿到簽證。此次赴美團隊旅遊業務的重啟，美國簽證是否更容易拿到仍有待觀察。
顧彬彬表示，中美團隊旅遊業務的重啟，短期之內對機票價格的影響不大。雖然這對旅遊業是一大利好，但至少這一兩年內航班沒辦法恢復到疫情前的水平。而且旅遊成本相對疫情前會高出3到5倍，這其中機票價格占比是最高的，所以很難對機票價格產生實質性的影響。
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