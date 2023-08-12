美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國文旅部10日上午宣布，恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊業務第三批國家名單中包括美國等78個國家。（本報資料照片）

中國文旅部10日上午宣布，恢復旅行社經營中國公民出境旅遊業務第三批國家名單，其中包括美國在內的78個國家，暫停3年之久的中美團隊旅遊業務重啟，雖暑假將過去，但10月美中航班將有一波擴增，可能迎來票價波動。

除了之前各大美中航空公司擴增開通直飛航班之外，從8月開始，美聯航（United Airlines）已確定新增航班包括，8月2日起舊金山 到香港 航線，每周一、三、四、五、六從舊金山直飛香港，每周二、四、五、六、日從香港直飛舊金山，一直持續到10月28日。而10月28日起，美聯航將新增每日一班從洛杉磯直飛香港的往返航班。 10月29日起，新增每日一班舊金山直飛台北的往返航班。以上這些航班想回中國大陸都需要轉機。

另美、中兩國同意，自9月1日起增加中方往返美客機達每周18班次，至10月29日再增為每周24班次。

近期有華人反映，美聯航官網放出了從10月29日起，洛杉磯直飛上海的機票，但價格貴得出奇。針對這一現象，洛杉磯票務人士顧彬彬表示，目前遵從美中航班的對等協議，每周美中航班總共12趟。美聯航的這波操作屬於預售，該航班並沒有得到美國交通部的批准，美聯航在前幾年也有過這樣的行為，如果屆時航班沒有新增，可能就會退票或者以代金券的形式返還旅客。

顧彬彬表示，目前美中的直飛機票價格波動取決淡旺季，比如8月美飛中的機票都有所回落，直飛價格在2000元以上，轉機價格平均約在1500到1800元之間，淡季可能一直要持續到10月。而中飛美因為面臨8到9月暑期結束返美旺季，直飛相對會比之前高出許多，轉機價格在1800-2000元。

從目前申請美國B類簽證 的預約面簽時間來看，北京大使館已經排到了2024年1月，上海已經排到了2024年2月，廣州2024年1月。對於目前還沒有10年美國旅遊簽證的中國公民來說，想赴美成團遊的第一步仍是拿到簽證。此次赴美團隊旅遊業務的重啟，美國簽證是否更容易拿到仍有待觀察。