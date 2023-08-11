聖谷賊團2小時狂偷8家店 多數拿不到500元

竊賊團夥在收銀台搜刮錢財。（KTLA）

8月9日凌晨聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）有八家商舖被砸毀，一群連環入室盜竊團伙仍然在逃。警方表示，大多數商店的收銀機中都沒有現金，竊賊只帶走了不到500元現金。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

這起連環入室盜竊案發生在兩小時內，安全攝像頭捕捉到了破壞過程。視頻顯示，一名蒙面嫌犯砸碎了範倫西亞（Valencia）老路上的Robek’s鮮果冰沙店（Robek’s Fresh Juices & Smoothies）的玻璃前門。

同時，另外三四名嫌犯正在Westridge Village 購物中心的鄰近商舖進行盜竊，包括星巴克 （Starbucks）、熊貓快餐（Panda Express）和Sport Clips。

警察表示，這群竊賊與距離Westridge Village購物中心駕車約7英里的索萊達峽谷路（Soledad Canyon Road）另一個商場的竊賊是同一夥人，那裡也有另外四家商鋪遭到入室盜竊。

這些商店包括Little Caesars Pizza、See's Candies、Carriage Trade Cleaners和Bonsai Garden Sushi。

Sports Clips的區域經理莉莉·坦納（Lily Tanner）說，「大約有四五個穿著連帽衫的人闖進來，然後去了收銀台。他們是同夥，進進出出非常快。」坦納表示，這是該沙龍開業15年來第一次遭遇盜竊。

警方表示，由於大多數商店的收銀機中都沒有現金，竊賊只帶走了不到500元現金。

Robek's鮮果冰沙店的經理岡薩雷斯（Richard Gonzalez）說，「他們肯定試圖拿走收銀機中的錢，但裡面都是空的，所以我不知道他們想做什麼，但他們什麼都沒偷走。」