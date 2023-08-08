洛市消防員年加班費最高40萬 主管年入逾50萬

洛杉磯市消防員最高年加班收入超過40萬元。圖爲洛杉磯市消防員出警救援。（取材自LAFD推特）

專欄作家Teri Sforza近日撰寫專欄文章指出，加州的政府部門員工加班費用近10年增加一倍多，達到近30億元。其中洛杉磯 市消防員的加班工資最高超過40萬元，一年總收入突破50萬元，比總統還高。政府工作人員加班費相關議題，再次衝上民眾關注熱榜，讓許多納稅人跌破眼鏡。

由於洛杉磯市警察局計畫在下一財年擴大隊伍規模，洛杉磯消防局也表示需要人員配備，而警消部門的加班費再次進入納稅人視野，數字讓不少人嚇一跳。

洛杉磯市消防局報告稱，目前洛杉磯地區90%的火災和緊急事件消防員趕到現場的時間約為7分鐘，高於國家消防協會4分鐘的建議。消防部門認為，洛杉磯地區與全國存在響應時間差距，主要因爲「部分地區地形複雜、交通擁堵以及同時發生的事故導致的人手不足」。

洛杉磯市消防局2023至24年財年預算為8億8000萬元，比2022至23財年的8億2400萬元再增5600萬元。根據洛杉磯時報查閱的數據，截至2021年底，洛杉磯市消防局的加班花費為2250萬元，其中大部分是為填補因接觸新冠病毒而生病或必須隔離的員工的輪班。

城市審計報告發現，2018年，洛杉磯市超過90%的警員與消防員獲得加班費，平均為2萬7737元；而洛杉磯市政府有40%的普通雇員平均加班收入為7528元。2022年，洛市一名基本工資為12萬9638元的消防員，加班費高達41萬1606元，該消防員當年的總收入達到55萬4056元。同年，洛市消防局有86名員工的收入達到或超過40萬元，多位主管的收入超過50萬元，這些收入還不包括其他福利。

行内知情人士表示，消防員的加班費如此之高有「秘訣」。消防員大多數時間是集體居住，以應緊急之需；而就算沒有出勤，待命狀態下（on-call）的急救從業者，也可以獲得工資。換言之，平常政府雇員每天八小時、每周五天的工作時間，消防員往往兩天就可完成。每周餘下的時間，他們會到其他消防站上班，相當於一個人上兩個班，而這些時間都被算成加班。因此，只是平常的加班費，就已是基本工資的兩倍。

此外，聯邦勞工部 給予政府雇員、尤其是警員和消防員等相對寬鬆的加班規定，更使得警消部門的加班費一路高歌。根據聯邦勞工部規定，從事消防或執法工作的雇員，可以最多連續工作28天，但總工作時數超過「天數乘以8（即每日8小時）」的部分，需要支付加班費。

警消人員的退休工資，可以參考其職涯最後三年的最高工資。有不願透露姓名的消防員表示，因為有這樣的規定，當有同仁準備退休時，其他同仁會將加班機會讓給他，使其得以在工作最後三年獲得較高收入以便能拿到更多退休金 ，這已成為消防員之間不公開的秘密。

根據加州勞工廳數據，除洛杉磯市消防局的加班費較高外，其他地區的消防局加班費也不低。例如聖荷西消防局平均加班收入為11萬4210元，舊金山是9萬8150元。