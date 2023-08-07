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SB 35法案推廣平價住宅 促成156項建案近2萬戶

編譯胡立宗／綜合報導
聖塔蒙尼卡大道平價住宅2023年2月啟用時的場面。（取材自ABC）
聖塔蒙尼卡大道平價住宅2023年2月啟用時的場面。（取材自ABC）

柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的最新報告指出，自從推廣可負擔住宅的Senate Bill 35在2018年實施後，截至2021年底已經促成了156項建案，提供1萬8215間住宅。洛杉磯時報指出，難能可貴的是，其中三分之二是貨真價實的平價住宅，意即連低收入戶都買得起。

因為SB 35的效果卓著，加州議會正在討論是否擴大施行範圍，並在2026年到期後再延10年。增修提案名為Senate Bill 423，除了擴大範圍至濱海的富裕地區，還將剔除僅限工會勞工的限制，意即只要具備一定能力，不必然要是工會成員，也可以比照工會成員領同樣的薪資，享受某些醫療保障。

由於特納中心的報告只列至2021年底前完工的建案，因此洛時探詢之後發現，在2022年還有更多建案完工。雖然整個加州的多數地區都適用SB 35，但是新建案卻多集中在灣區與洛杉磯地區。

至2023年8月1日，舊金山已經新增26個建案，部分已經完工，部分提案仍待審查，料將可提供3400間新住房。洛杉磯部分，2022年底前已有33個建案循SB 35的方式獲得核准，料將新增3000間住房，其中98%屬於平價住宅。

特納中心報告撰寫人之一的Ryan Finnigan指出，SB 35對於推廣平價住宅真的很有效，不過要滿足加州住房需求還需要更多法案。州府官員指出，加州未來8年的總體需求在250萬間住房 ，其中還要有100萬間平價住宅，以供低收入與超低收入戶進住，不然無法從根本解決遊民問題。

SB 35由參議員威善高（Scott Wiener）起草，並獲得當時的州長布朗簽署生效，加速加州住房的審批流程。不過威善高受訪時表示，法案本身相當複雜，所以需要一段緩衝期，讓大家都知道如何利用SB 35蓋房子。今年初落成的洛杉磯市聖塔蒙尼卡大道11010號平價住宅，就因為專供長者與退伍老兵而成為SB 35的成功案例。

低收入 加州 洛杉磯

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