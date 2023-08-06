網紅分享教戰守則 自備透明包和拖鞋

流行天后泰勒絲在洛杉磯舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會，演唱會不僅票價炒到萬元天價，連現場停車費也炒到300元。（圖：孫老奶提供）

華人 網紅孫老奶是泰勒絲粉絲，因為泰勒絲的原價票需要粉絲資格認證非常難買，他之前在朋友圈跪求門票，後來有他的粉絲送了一張當時炒到1000多元的門票給他，讓他4日終於來到泰勒絲的演唱會現場。他說，現場座無虛席，觀眾大部分都是白人女孩，不少人身穿粉色，臉上畫著彩色圖案，非常有儀式感。

他說，洛杉磯 的演出資源很豐富，觀眾沒有小城市的人們那麼迫切。演出現場挺熱烈的，他聽完自己想聽的歌，機智地在演出結束前15分鐘離開現場，等了20多分鐘車子就離開了。後來聽其他現場的朋友說，演出散場後，太多人打車，朋友回到家都凌晨5點了，且來回打車費用也差不多花了300多元，和停車費差不多價格。

華人網紅孫老奶不僅獲粉絲千元送票，且現場還分享獨家看演唱會的撇步。（圖：孫老奶提供）

孫老奶看演出很有經驗，他說，首先去演唱會最好拿一個透明的小包，不然安檢不方便。現場這樣的一個小包要30元，如果自己事先準備能省很多。

其次，看演唱會如為了拍照穿高跟鞋，最好自帶一雙拖鞋，免得一直穿高跟鞋走太多路會把腳磨破。其次看演出尤其是在洛杉磯，千萬別跟風買高價票，可在演出當天直接到現場，在Seatgeek這樣的網上刷二手票，可心理預設一個價格，像泰勒絲演唱會門票，原價100至200但一度炒到1000甚至5000元，但是演出當天內場的黃牛票也就600多元。如果是非周末唱，最後一分鐘的二手內場票500多元就能拿下，要知道這些內場票一度炒到了2至3萬元。