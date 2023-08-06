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洛城首演怕塞車 洛城5000歌迷搭地鐵

洛杉磯訊
乘坐地鐵前往SoFi體育場的路線圖。（LA Metro）
乘坐地鐵前往SoFi體育場的路線圖。（LA Metro）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）Eras巡演於8月3日登場，此前為了保障交通的順暢，洛縣大都會交通管理局（LA Metro）宣布推遲地鐵營運時間，並增加兩趟免費班車。在巡演第一晚有近5000粉絲乘坐地鐵去演唱會現場，避免了之前舉辦演出的城市所出現的公共交通壓力。

LA Metro於8月4日（星期五）表示，首晚有4630名歌迷使用了地鐵服務。這與泰勒絲其他城市巡演中出現的緊張場面相去甚遠。從亞特蘭大（Atlanta）到費城（Philadelphia），社交媒體幾週來一直在熱議泰勒絲巡演時的交通狀況。在一些城市，客流量增兩倍比平時多了數萬名乘客。在一些場館，沒有門票的人們擠在外面，聚集在停車場裡，站在橋樑和附近的屋頂上。

由於預計南加州也會出現類似的情況，LA Metro將演出之夜的運力增加了 33%，將服務延長到午夜之後，並增加了兩條從主要車站到 SoFi 體育場的免費班車路線。

Viridiana Gonzalez 和 Victoria Kravitz 是第一批搭乘從英格伍市中心站前往體育場班車的乘客，作為泰勒絲十多年的粉絲，在去演唱會之前，她們就決定坐地鐵前往，原因是希望避免停車和交通帶來的麻煩。Kravitz說，「我們很早就到達那裡，可以盡情享受那裡的氛圍和體驗。」

從澳大利亞趕來觀看演出的斯通韋爾（Hannah Stonewell）表示，班車讓一切變得更加輕鬆。她說，「我坐公交車到了附近的車站，從這裡搭車，比在會場前面便宜得多，也更方便。」

地鐵 大都會 加州

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