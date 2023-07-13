華裔代理勞工部長蘇維思 洛城談勞資糾紛

今年3月上任的美國華裔代理勞工部長蘇維思（Julie Su）。（視頻截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）12日舉辦的線上媒體記者會，特別邀請在6月促成美西港口海運業者與碼頭勞工達成初步協議的美國華裔代理勞工部 長蘇維思（Julie Su），讓其介紹當時談判的過程和經驗。

蘇維思還對美國最近接二連三的工會罷工 潮發表看法。她說，集體談判（collective bargaining）是一種健康的解決勞資糾紛的方式，拜登 總統想要成為歷史上最支持勞工和工會的總統，她很自豪地支持總統這一點。

在經歷了長達13個月的勞資糾紛後，美西港口海運業者與碼頭勞工終於於半個月前達成初步協議。在達成協議前的最後幾天中，剛上任不久的蘇維思（Julie Su）特意飛往舊金山協調雙方意見，在她的參與下，終為長達13個月，涉及22萬碼頭工人勞資關係的糾紛暫時畫上了句點。

在這場13個月的談判過程中，糾紛雙方分別是代表海運業者和碼頭運營商的太平洋海事協會（PMA）、與代表勞方的國際碼頭和倉庫工會（ILWU）。蘇維思說，當時她只帶了兩套衣服前往舊金山，原本沒計畫待那麼久。她的目的是幫助雙方達成和解，當時雙方已經解決了一些問題，但還有一些較難的未解決。蘇維思說，一切問題的根源是「人」，是勞工階級想要發聲，通過工作掙得合理的薪水，最終達成雙贏的局面。

對於美國目前的勞工就業局面，蘇維思表示，三年前，美國經濟遭遇了疫情引發的大衰退。自從拜登總統上台後，美國已經增加1320萬的崗位。對比之下，2008年經濟大蕭條後，花了10年才創造出相等數量的職位。此外，近一年半來，美國失業率僅有4%，是歷史低點。

針對媒體提問的近日UPS醞釀的罷工，政府是否會像海港工人罷工那樣介入談判，蘇維思表示，集體談判是一種健康的勞資談判方式，過程可能很艱難，但會帶來好的結果，對美國、行業、工人都有好處。政府在密切關注雙方的談判進展，尊重並支持他們。

除了UPS罷工問題，美國汽車聯合工會也宣布將罷工，對抗美國三大汽車製造商。對於美國接二連三的工會罷工，是否擔心帶來的經濟影響？蘇維思說，這種情況是勞工緊缺的市場導致的，近幾年勞工和工會對權利的認知提高，勞資糾紛談判桌的形式已經改變。