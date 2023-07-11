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是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

是拉差從亞洲小鎮到美國 陳德吃上官司反而更紅

記者楊青／歐溫岱報導
陳德（左）在車間檢查產品。（記者楊青／攝影）
陳德（左）在車間檢查產品。（記者楊青／攝影）

陳德和他的「紅公鷄是拉差」，用了40多年時間，讓這種來自亞洲小鎮的辣醬，成為全美家喻戶曉的美食佐料。

是拉差（Sriracha），據傳源自泰國東南部春武里府的一個沿海小鎮，最早的是拉差醬是在1949年前後由當地一名叫做查卡帕（Thanom Chakkapak）的女廚師調製的。查卡帕原本在當地開設海鮮餐館，當時她嘗試用辣椒、大蒜、糖、鹽與白醋調製成海鮮沾醬，除了用來搭配海鮮，還可搭配義大利麵、烤肉、炸雞等，大受歡迎。

但在當時，拉差醬沒有申請專利，各種類似的大蒜辣椒醬都泛稱為是拉差。1975 年，陳德開始調製獨家的是拉差醬配方；1980年初，已移民美國的陳德和妻舅一起在洛杉磯華埠的公寓中製作沙茶醬與辣椒醬，送往春街上的愛華超市銷售，剛開始產量很小，收入僅夠餬口。

陳德自80年代中期在柔似蜜市創辦匯豐食品公司（Huy Fong Foods Inc.），以生產紅公鷄牌是拉差香甜辣椒醬為主。陳德笑說，用紅公鷄做商標與自己的生肖有關。滙豐2012年搬到歐溫岱的65萬平方呎廠房，辣醬產量擴大數十倍，近年紅公鷄是拉差辣醬的年營業額約1億5000萬元，產品銷往全美各地和全球23個國家和地區。

人怕出名豬怕壯。陳德近年先是被歐溫岱市府提出「違約」告訴，在2015年左右歐溫岱市府再提訴滙豐辣醬生產造成當地空氣污染，成爲「社區公害」。兩起訴訟最後均以失敗告終，法院判陳德原來向市府的慈善捐助，不應成爲其多年後被强迫繼續捐助的理由。

「公害案」敗訴後，是拉差辣醬轟動全美，德州副州長邀滙豐陳德遷厰德州，各大快餐品牌爭相增加是拉差口味辣醬，部分時髦餐館也嘗試將是拉差加入亞裔混種菜色；與此同時，不少食品公司也都開始調製自己的版本，推廣到華人市場、Target、 Whole Foods等大型連鎖超市，除了佐食，一些人也嘗試用是拉差辣醬調製雞尾酒。

如今，是拉差辣醬在全美遍地開花，但陳德說，他始終還是恪守原始的做法：用新鮮的紅辣椒直接加工，不加任何水和色素，「你吃到的，全是大自然的新鮮味道」。

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