陳德（左）在車間檢查產品。（記者楊青／攝影）

陳德和他的「紅公鷄是拉差」，用了40多年時間，讓這種來自亞洲小鎮的辣醬，成為全美家喻戶曉的美食佐料。

是拉差（Sriracha），據傳源自泰國東南部春武里府的一個沿海小鎮，最早的是拉差醬是在1949年前後由當地一名叫做查卡帕（Thanom Chakkapak）的女廚師調製的。查卡帕原本在當地開設海鮮餐館，當時她嘗試用辣椒、大蒜、糖、鹽與白醋調製成海鮮沾醬，除了用來搭配海鮮，還可搭配義大利 麵、烤肉、炸雞等，大受歡迎。

但在當時，拉差醬沒有申請專利，各種類似的大蒜辣椒醬都泛稱為是拉差。1975 年，陳德開始調製獨家的是拉差醬配方；1980年初，已移民美國的陳德和妻舅一起在洛杉磯華埠 的公寓中製作沙茶醬與辣椒醬，送往春街上的愛華超市銷售，剛開始產量很小，收入僅夠餬口。

陳德自80年代中期在柔似蜜市創辦匯豐食品公司（Huy Fong Foods Inc.），以生產紅公鷄牌是拉差香甜辣椒醬為主。陳德笑說，用紅公鷄做商標與自己的生肖有關。滙豐2012年搬到歐溫岱的65萬平方呎廠房，辣醬產量擴大數十倍，近年紅公鷄是拉差辣醬的年營業額約1億5000萬元，產品銷往全美各地和全球23個國家和地區。

人怕出名豬怕壯。陳德近年先是被歐溫岱市府提出「違約」告訴，在2015年左右歐溫岱市府再提訴滙豐辣醬生產造成當地空氣污染，成爲「社區公害」。兩起訴訟最後均以失敗告終，法院判陳德原來向市府的慈善捐助，不應成爲其多年後被强迫繼續捐助的理由。

「公害案」敗訴後，是拉差辣醬轟動全美，德州 副州長邀滙豐陳德遷厰德州，各大快餐品牌爭相增加是拉差口味辣醬，部分時髦餐館也嘗試將是拉差加入亞裔混種菜色；與此同時，不少食品公司也都開始調製自己的版本，推廣到華人市場、Target、 Whole Foods等大型連鎖超市，除了佐食，一些人也嘗試用是拉差辣醬調製雞尾酒。

如今，是拉差辣醬在全美遍地開花，但陳德說，他始終還是恪守原始的做法：用新鮮的紅辣椒直接加工，不加任何水和色素，「你吃到的，全是大自然的新鮮味道」。