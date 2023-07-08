搬地磚潛入 遊民睡小東京人行道地下室

該名遊民奮力搬開地磚，進入博物館旁人行道地下室，並在內居住。（abc7截圖）

據洛杉磯市小東京的日美國家博物館 （JANM）近日公開的監控畫面，畫面顯示一名遊民 搬開地磚，闖入博物館旁邊的人行道地下室休息。這一事件引起了博物館和警方的關注，因其地下室位於博物館的正下方，可能對安全構成潛在威脅。

更令人擔憂的是，在警方介入後，這名遊民再次闖入地下室最終被捕，並發現他攜帶毒品和一把塑料槍。為確保遊客和工作人員的安全，日美國家博物館表示將要封鎖這兩個地下室，並確保博物館的正常運作。

據JANM提供的監控畫面，這個遊民於7月3日晚約8時進入地下室，將自己的個人物品放置在內，然後關上了門。博物館首席財務官道格．范．柯克（Doug Van Kirk）表示，對於該遊民進入地下室的次數和時間，博物館方面一無所知，但相信他可能曾多次進入地下室。這引發館方對地下室安全性的擔憂。

博物館官員也指出，地下室本應該是密封的，但令人擔憂的是，這個地下空間並未得到妥善封閉，並且在地下室內發現了遊民的衣物，及一定足夠的空間供他休息。這種情況不僅對博物館本身的安全構成威脅，而且可能對內部的煤氣管道和電線系統造成損害，甚至引發火災。

日美博物館的保安在3日注意到這名遊民時，發現對方再次打開另一個地下室並放入一個背包時，立即通報了洛杉磯市警察 局。警察隨即趕到現場，逮捕了這名年約30多歲男子。在搜查過程中，警方還發現他攜帶的毒品和一把塑料槍。此外，該嫌疑人還襲擊了一名警察，加劇了事件的危害性。

面對這一事件，博物館管理層表示他們最關心的是遊客、工作人員和志願者的安全，因此他們將嚴肅對待任何可能對安全構成威脅的情況。博物館已經與洛杉磯水電局（LADWP）聯繫，後者也承諾將封鎖這兩個地下室，以消除安全隱患並確保博物館的正常運營。