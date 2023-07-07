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律師：非法打工同享勞工權益 仍要申請許可並繳稅

記者啟鉻／洛杉磯報導

華人律師認為，在美打工，首先要取得工作許可，也要報稅。但若沒有工作許可打工者，與有合法身分者享有同等勞工權益，不受移民身分影響。但若在移民局留下非法打工記錄，恐對未來身分申請及再進入美國帶來負面影響。

律師李紅指出，沒有工作許可，在美國打工就不合法。合法工作要通過正當渠道，首先要有工作許可、社安號，還要報稅。但有很多無合法身分者也在工作，前提是向政府申請了稅號，向政府報稅。這在美國是合法的。

無論業者是用現金或支票支付薪水，打工者都應去報稅，業者也應支付正常薪酬，不得違反勞工薪資標準，否則就是違反勞工法。某些中國新移民有一個誤解，認為美國遍地是黃金，用盡各種辦法到了美國。但是，他們對當地法律法規不了解，很容易被騙，落入不法業者陷阱。李紅建議，若沒有合法居留身分，可以先將身分轉成學生身分或其他可以長期居留的身分。如果非法打工，盡量不要與業者矛盾激化。

律師方孝偉表示，非法打工對於僱主及僱工都是一個不好的記錄，一旦被查，僱主要被罰款，而非法打工者也違反移民法。持旅遊簽證打工，在移民局留下記錄後，對於下次進入美國就很困難。所以提醒持旅遊簽證來美打工者，若無合法工作許可，一定要多加小心。

律師劉龍珠認為，在美無合法身分打工者，與有身分者都享受勞工平等權利，不受移民身分影響。他強調，就加州而言，至少有1200萬人沒有身分，而其中有600萬人在工作，若這些打工者勞動而拿不到薪水，就會直接衝擊勞工法。

劉龍珠說，也有一部分非法移民，利用親友合法身分去打工，也報稅。根據美國最高法院最新判例，這類做法不屬於違法範圍，讓這些人有生存空間，避免去做其它違法的事。業者欠薪還威脅僱工，就屬於勒索、恐嚇重罪，違反加州刑法，若罪名成立，至少十年牢刑。

劉龍珠律師提醒，在美國並不是說老闆就是高人一等，可以對打工者為所欲為，肆意壓榨員工。作為一名打工者，也不要認為自己是啥也沒有的「無產階級」，就可以對雇主惡搞，比如業者給的薪水過低，違反勞工法，反過來提告，業者和員工地位是平等的。

移民局 勞工 報稅

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