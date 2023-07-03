住酒店雜費多 未必全埋單 可視情況溝通爭取扣除

部分酒店如希爾頓，目前可有條件的免除度假費。（取材自希爾頓官網）

隨著旅遊旺季到來，遊客們度假入住酒店時，別忘了多看一眼，或多問一句。一些帳單上所謂酒店費（hotel fee）等額外支出，並不意味著一定得支付。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據消費者物價指數（U.S. Consumer Price Index），美國酒店價格比去年同期上漲約3%。

The Points Guy編輯韓德森（Clint Henderson）告訴Nexstar，每晚便利設施費（amenity fee）可能還會再加25元至100元。

不論是酒店費、度假費（resort fee）或便利設施費等收費名目，都是添加到每晚房價 中的額外費用，無論游泳池或客房服務等。

根據聯邦貿易委員會2017年一份報告，這筆費用是從1997年開始出現，最初用意在涵蓋酒店提供的實際設施，如今，即使沒有這些設施的飯店，也被發現收取這些額外費用。

NerdWallet最新分析指出，平均度假費約為42元，約占每晚酒店住宿總費用的11%。

總統拜登（Joe Biden）與許多州，近期呼籲國會禁止額外度假費，要求酒店將其包含在房價中。加州 今年初推出的立法，也要求將額外費用包含在商品或服務（如酒店客房）總價中。

此外，一群酒店客人日前向洛縣高等法院，對萬豪國際集團（Marriott International）提起訴訟，指控該連鎖酒店對客房收取夜間費用（nightly fees），違反加州消費者保護法和不公平競爭法。

Kill Resort Fees等草根性組織，也加入取消酒店附加費的抗爭。

由於酒店通常要求支付度假費，消費者不能簡單的拒絕支付，但有些酒店可逃避這些附加稅。

韓德森說，希爾頓（Hilton）和凱悅（Hyatt）酒店將免收使用獎勵（rewards）預定客人的度假費，凱悅酒店頂級獎勵會員（top-tier reward members）也可免收度假費。

根據NerdWallet，一些旅行信用卡 將提供積分點數，補償度假費。

若無酒店會員或信用卡，消費者也可試著提出要求，有些酒店可能願意將這筆費用扣除。

最容易取消的費用是泳池費。韓德森說，若泳池在入住期間關閉，酒店可能願意從帳單中扣除這項費用，若對某些設施不感興趣，遊客也可試著與服務人員溝通。